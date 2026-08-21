Bài toán của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Doanh thu 6 tháng gần gấp đôi

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần gần 1.946 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 3.267 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 278 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 117 tỷ đồng cùng kỳ.

Đà tăng này diễn ra sau một năm Hòa Bình tập trung nhiều nguồn lực cho quá trình tái cấu trúc. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 4.620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 250 tỷ đồng. Sang năm 2026, kế hoạch được đặt ở mức 10.000 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Sự trở lại của nguồn việc là một trong những yếu tố hỗ trợ quá trình phục hồi doanh thu.

Đầu năm 2026, Hòa Bình động thổ gói thầu gần 3.000 tỷ đồng tại Eco Retreat với vai trò tổng thầu. Sau đó là Whisky Hotel, Galia Hà Nội, dự án thuộc Khu dân cư Phú Thuận, Thanh Phú Centre Point và Nhà máy Tôn Pomina giai đoạn 2…

Việc bổ sung các hợp đồng mới có ý nghĩa rất lớn đối với một nhà thầu xây dựng sau giai đoạn thị trường bất động sản suy giảm. Tuy nhiên, với Hòa Bình, tăng trưởng doanh thu mới chỉ là một phần của bài toán phục hồi.

Một điểm đáng chú ý là trong khi mục tiêu doanh thu năm 2026 cao hơn gấp đôi kết quả năm 2025, kế hoạch lợi nhuận sau thuế lại gần như đi ngang. Điều này cho thấy trọng tâm của giai đoạn hiện tại không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô doanh thu, mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí, dòng tiền và hiệu quả của các hợp đồng mới.

Hòa Bình đang làm gì với các nút thắt?

Một trong những vấn đề lớn mà Hòa Bình phải xử lý trong những năm gần đây là các khoản phải thu kéo dài.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, một số khoản công nợ phát sinh từ giai đoạn sau Covid-19 đã tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng đến dòng tiền và khả năng cân đối nguồn lực. Hòa Bình đang tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ. Tin vui của doanh nghiệp này là đã thắng kiện đối với nhiều khoản công nợ từ sơ thẩm, phúc thẩm đến giám đốc thẩm và đang đợi thi hành án thu hồi cả nợ gốc và lãi.

Cùng với công nợ, Hòa Bình còn phải giải quyết một số nghĩa vụ tài chính khi còn khoản nợ thuế khoảng 41,6 tỷ đồng, trong đó khoảng 39,2 tỷ đồng là các khoản đã quá hạn trên 90 ngày, bên cạnh phần nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ban lãnh đạo xác định xử lý các nghĩa vụ này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm, nhằm củng cố nền tảng tài chính và trở lại trạng thái lành mạnh.

Phó tổng giám đốc thường trực Lê Viết Hiếu khẳng định, Hòa Bình ưu tiên xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính và sẽ hoàn tất trong năm nay.

“Hòa Bình chủ động đối diện với những vấn đề của mình để từng bước tháo gỡ, thay vì chờ đợi thị trường tự phục hồi” – Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh – “Gần 40 năm phát triển đã tạo nên cho Hòa Bình một tài sản đặc biệt là năng lực thi công, kinh nghiệm quản lý những dự án lớn và niềm tin được tích lũy qua hàng trăm công trình.”

Sau nhiều năm chịu tác động từ khó khăn của thị trường bất động sản, quá trình trở lại của Hòa Bình hiện thể hiện khá rõ ở việc doanh thu tăng và nguồn việc được bổ sung. Nhưng với một doanh nghiệp xây dựng từng trải qua giai đoạn căng thẳng tài chính, câu hỏi quan trọng đối với Hòa Bình trong phần còn lại của năm 2026 sẽ không chỉ là doanh thu có tăng nhanh hay không, mà là dòng tiền và bảng cân đối tài chính có cải thiện cùng tốc độ hay không.