Một công ty mua bán nợ bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Mua bán nợ Thế hệ mới (THMC, địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Indochina Plaza, số 241 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.).

Theo đó, THMC bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin cho HNX từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định đối với Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2024, bán niên 2025, năm 2025.

Về THMC, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2017; hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, mua bán nợ và tư vấn mua bán nợ.

Hiện, ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1980) là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Nguồn: HNX

Theo thông tin trên HNX, hiện, THMC chỉ còn lưu hành lô trái phiếu TP.THM.2020.01. Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 8/2020 với giá trị phát hành 490 tỷ đồng. Ban đầu, lô này có kỳ hạn 5 năm, tương ứng thời điểm đáo hạn theo kế hoạch là tháng 8/2025. Tuy nhiên, sau đó, THMC đã được trái chủ chấp thuận gia hạn đến tháng 8/2027.

Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán 39,2 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này với lãi suất 8,0%/năm.