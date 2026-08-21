Vietjet thanh toán gần 2.075 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty CP Hàng Không Vietjet (MCK: VJC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, ngày 19/8/2026 vừa qua, Vietjet đã tất toán đúng hạn tổng cộng gần 2.074,9 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu mã VJCH2126004.

Được biết, lô trái phiếu mã VJCH2126004 gồm 20 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành từ ngày 19/8/2021 đến ngày 6/9/2021, kỳ hạn 60 tháng.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 22/7/2026, Vietjet cũng đã thanh toán tổng cộng hơn 1.037,4 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho lô trái phiếu mã VJCH2126003, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/7/2021, kỳ hạn 60 tháng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vietjet đã thông qua nghị quyết về việc góp 285 tỷ đồng để thành lập Công ty CP International Technical Service (International Technical Service), tương ứng 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp mới này.

Tại thời điểm 30/6/2026, Vietjet có 8 công ty con trực tiếp, 2 công ty con gián tiếp và 2 công ty liên kết. Nếu hoàn tất việc thành lập, International Technical Service sẽ là công ty con thứ 9 của hãng bay này.

Cách đây không lâu, Vietjet thông qua nghị quyết về việc tăng vốn góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay (Galaxy Pay). Qua đó, VJC nâng tổng vốn góp tại Galaxy Pay lên 300 tỷ đồng.

Vietjet cho biết, việc tăng vốn góp vào Galaxy Pay nhằm đầu tư hệ thống internet vệ tinh (Starlink) phục vụ hoạt động của công ty.

Galaxy Pay được thành lập vào tháng 7/2020 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng và hiện do Vietjet sở hữu 100% vốn. Bà Hồ Ngọc Yến Phương là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Galaxy Pay đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Vietjet.

Galaxy Pay tự giới thiệu là nền tảng công nghệ tài chính cung cấp các giải pháp thanh toán cho cá nhân và doanh nghiệp, gồm cổng thanh toán, ví điện tử, POS, SoftPOS và SmartPOS.

Công ty từng vận hành ví điện tử cùng tên nhưng đã đổi thương hiệu thành SkyPay từ đầu năm 2026. Hiện SkyPay được tích hợp vào hệ sinh thái của Vietjet.