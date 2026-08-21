Doanh thu tăng 25%, vì sao lợi nhuận của PV Drilling (PVD) lại đi lùi?

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) đang đối mặt với nghịch lý đáng chú ý: hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng mạnh về doanh thu, nhưng lợi nhuận ròng lại chịu sức ép.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng kết quả kinh doanh quý II/2026 của PV Drilling nhìn chung phù hợp với dự phóng, song có sự phân hóa rõ giữa các mảng hoạt động. Trong khi dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cải thiện hiệu quả, mảng dịch vụ khoan lại chịu tác động bởi các khoản chi phí phát sinh.

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận lại đi lùi

Quý II/2026, PV Drilling ghi nhận 3.028 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ nhưng giảm 11% so với quý trước. Lợi nhuận gộp đạt 544 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 163 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và giảm tới 47% so với quý I.

Đáng chú ý, mảng dịch vụ khoan - nguồn đóng góp doanh thu lớn nhất - ghi nhận doanh thu 1.980 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Thế nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 243 tỷ đồng, giảm 14%, kéo biên lợi nhuận gộp xuống khoảng 12%, thấp hơn 8,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Theo BSC, nguyên nhân chủ yếu là chi phí bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ tại một số giàn khoan, cùng các khoản chi phí liên quan dự án đóng/hủy giếng Sông Đốc và đưa giàn mới vào vận hành. Riêng các khoản chi phí phát sinh này được ước tính khoảng 90-100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mảng kỹ thuật khoan giếng và dịch vụ liên quan đang trở thành điểm sáng. Doanh thu đạt 912 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận gộp tăng 25% lên 287 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 31%, tăng 7,5 điểm phần trăm nhờ cơ cấu công việc chuyển dịch sang nhóm dịch vụ có biên lợi nhuận cao.

Lãi vay tăng 139%, “ăn mòn” lợi nhuận

Nếu biên lợi nhuận mảng khoan là một lực cản, thì chi phí tài chính lại là yếu tố trực tiếp gây sức ép lên lợi nhuận ròng của PV Drilling .

Trong quý II, chi phí lãi vay lên tới 111 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính ròng ở mức âm 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 50 tỷ đồng.

BSC đánh giá đây là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế suy giảm, bất chấp lợi nhuận gộp vẫn tăng 5% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chi phí lãi vay của PV Drilling đạt khoảng 177 tỷ đồng, tăng 81% so với mức 98 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu thuần đạt 6.429 tỷ đồng, tăng 63%, còn lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 469 tỷ đồng, tăng 19%.

Đà tăng của chi phí lãi vay diễn ra trong bối cảnh quy mô tài sản và dư nợ của PV Drilling cùng mở rộng.

Nợ vay tài chính của PV Drilling "phình to" đáng kể so với hồi đầu năm.

Theo số liệu được cung cấp, đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PV Drilling đạt khoảng 29.800 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn đạt 10.784 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.783 tỷ đồng, hàng tồn kho 1.752 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn 1.480 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 500 tỷ đồng, xuống còn khoảng 1.317 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PV Drilling cuối tháng 6 lên tới 12.209 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính tăng hơn 1.400 tỷ đồng, lên 5.474 tỷ đồng, gồm 1.124 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 4.250 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Dù kết quả quý II kém tích cực, BSC vẫn duy trì góc nhìn tương đối thận trọng nhưng tích cực về triển vọng cả năm.

Cụ thể, BSC dự báo doanh thu thuần năm 2026 của PV Drilling đạt 12.750 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.048 tỷ đồng, tăng khoảng 1%.

Nếu loại bỏ khoản thu nhập bất thường trong năm 2025, mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được BSC ước tính khoảng 16%. Tuy nhiên, dự báo này đã được điều chỉnh giảm 9% so với dự phóng trước, chủ yếu do lợi nhuận quý II thấp hơn kỳ vọng và khả năng tiếp tục phát sinh chi phí trong quý III.

Theo BSC, điểm rơi lợi nhuận của PVD nhiều khả năng tập trung trong nửa cuối năm, đặc biệt từ quý IV/2026. Sau khi dự án Sông Đốc kết thúc trong tháng 8, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất việc trích lập và hạch toán các chi phí liên quan đến nâng cấp giàn khoan.

Về dài hạn, triển vọng của PVD được hỗ trợ bởi nhu cầu giàn khoan và các dự án dầu khí lớn. BSC đánh giá Lô B - Ô Môn có thể trở thành động lực quan trọng cho mảng kỹ thuật giếng khoan, trong khi đội giàn tự sở hữu của PVD đã có lịch khai thác tương đối tích cực.

Cổ phiếu PVD hiện đang nằm ở vùng giá thấp nhất kể từ hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 20/8, cổ phiếu PVD giảm 0,27% xuống 18.350 đồng/cổ phiếu, với gần 1,9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đây là vùng giá thấp nhất của PVD kể từ đầu năm, trong bối cảnh cổ phiếu này đã trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh hồi tháng 3/2026.

Trong báo cáo cập nhật, BSC đã hạ khuyến nghị PVD từ “Mua” xuống “Nắm giữ”, đồng thời đưa ra giá mục tiêu 20.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng kỳ vọng khoảng 12% so với giá đóng cửa ngày 18/8.