Đình chỉ hoạt động 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò

Ngày 20/8, ông Phùng Đức Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết địa phương vừa xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước, do vi phạm quy định về khu vực hoạt động.

Ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đảo Ngọc 1, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên và Công ty Du lịch Đại Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 3 đơn vị đều đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài vùng hoạt động được phép.

Mỗi doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng, tổng số tiền 90 triệu đồng. Do cả 3 đều tái phạm và từng bị xử lý trước đó trong năm 2026, UBND phường Cửa Lò áp dụng thêm hình thức đình chỉ hoạt động dịch vụ mô tô nước trong 3 tháng.

Hoạt động mô tô nước tại biển Cửa Lò.

Theo ông Nhân, việc xử phạt nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh mô tô nước, yêu cầu phương tiện hoạt động đúng khu vực quy định, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Hồi tháng 5, UBND phường Cửa Lò đã lập biên bản xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước vi phạm trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển. Hiện bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép, với khoảng 10 mô tô nước.

Theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An, mô tô nước không được hoạt động tại khu vực có luồng, tuyến tàu thường xuyên đi lại và khu vực tắm biển. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện đi vào khu vực bãi tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.