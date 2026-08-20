Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đình chỉ hoạt động 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò

| | Doanh nghiệp

Đình chỉ hoạt động 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò

Tái phạm đưa khách ngoài vùng hoạt động được phép, 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò bị phạt tổng 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Ngày 20/8, ông Phùng Đức Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết địa phương vừa xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước, do vi phạm quy định về khu vực hoạt động.

Ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đảo Ngọc 1, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên và Công ty Du lịch Đại Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 3 đơn vị đều đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài vùng hoạt động được phép.

Mỗi doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng, tổng số tiền 90 triệu đồng. Do cả 3 đều tái phạm và từng bị xử lý trước đó trong năm 2026, UBND phường Cửa Lò áp dụng thêm hình thức đình chỉ hoạt động dịch vụ mô tô nước trong 3 tháng.

Đình chỉ hoạt động 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò- Ảnh 1.

Hoạt động mô tô nước tại biển Cửa Lò.

Theo ông Nhân, việc xử phạt nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh mô tô nước, yêu cầu phương tiện hoạt động đúng khu vực quy định, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Hồi tháng 5, UBND phường Cửa Lò đã lập biên bản xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước vi phạm trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển. Hiện bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép, với khoảng 10 mô tô nước.

Theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An, mô tô nước không được hoạt động tại khu vực có luồng, tuyến tàu thường xuyên đi lại và khu vực tắm biển. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện đi vào khu vực bãi tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Thu Hiền

Tiền phong

Từ Khóa:
Mô tô nước

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nộp ngân sách hàng trăm tỷ năm 2025: Những "tên tuổi" hàng đầu ngành dịch vụ tài chính gọi tên ai?

Nộp ngân sách hàng trăm tỷ năm 2025: Những "tên tuổi" hàng đầu ngành dịch vụ tài chính gọi tên ai? Nổi bật

Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 117.000 tỷ đồng tài sản bổ nhiệm Chủ tịch mới giữa lúc Bộ Công an điều tra đại án 500kV

Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 117.000 tỷ đồng tài sản bổ nhiệm Chủ tịch mới giữa lúc Bộ Công an điều tra đại án 500kV Nổi bật

Siêu dự án 4.000 tỷ của Việt Nam chính thức lộ diện: Mang "công nghệ thế kỷ" của Đức về phục vụ

Siêu dự án 4.000 tỷ của Việt Nam chính thức lộ diện: Mang "công nghệ thế kỷ" của Đức về phục vụ

18:10 , 20/08/2026
Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka

Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka

17:30 , 20/08/2026
Thêm một nhóm quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn tại PNJ

Thêm một nhóm quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn tại PNJ

16:54 , 20/08/2026
Sau 9 năm khai trương, dự án khách sạn 900 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết được xác định lại giá đất

Sau 9 năm khai trương, dự án khách sạn 900 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết được xác định lại giá đất

16:49 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên