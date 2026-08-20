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Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka

| | Doanh nghiệp

Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka

Sân bay quốc tế Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka hôm nay rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Colombo với TP.HCM của Vietjet, đường bay thẳng kết nối hai điểm đến nổi bật Sri Lanka - Việt Nam.

‏Đường bay mới nhận được sự chào đón, chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Cảng và Hàng không Dân dụng kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng Sri Lanka Anura Karunathilake, Thứ trưởng Bộ Du lịch Sri Lanka Ruwan Ranasinghe, các Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka và Maldives Trịnh Thị Tâm và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera, cùng lãnh đạo Vietjet, đại diện các cơ quan quản lý, người dân hai nước. Đường bay góp phần tăng cường kết nối Việt Nam – Sri Lanka, mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.‏

‏Đường bay Colombo (Sri Lanka) - TP.HCM phục vụ hành khách với 03 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 18:15 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Bandaranaike (Colombo) lúc 21:50 (giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Colombo lúc 23:00 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TP.HCM lúc 05:55 (giờ địa phương) ngày hôm sau.‏

‏Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka‏- Ảnh 1.

‏Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay Colombo - TP.HCM của Vietjet. ‏

‏Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá "viên ngọc Ấn Độ Dương" Sri Lanka, nơi nổi tiếng với bãi biển nhiệt đới quyến rũ, đồi chè xanh mướt, kho tàng di sản lâu đời và hệ sinh thái đa dạng. Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam. Đường bay mới không chỉ rút ngắn hành trình giữa Sri Lanka và Việt Nam mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá những nét đặc sắc của mỗi điểm đến, đồng thời thuận tiện nối chuyến trên mạng bay rộng khắp châu Á – Thái Bình Dương, Australia và xa hơn của Vietjet, là cầu nối giữa các thành phố, nền kinh tế và con người.‏

‏Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka‏- Ảnh 2.

‏Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka và Maldives Trịnh Thị Tâm phát biểu chào mừng Vietjet với đường bay Colombo - TP.HCM. ‏

‏Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka‏- Ảnh 3.

‏Phó Tổng giám đốc Thương mại Vietjet Tạ Hữu Thanh phát biểu cảm ơn và chào mừng đường bay mới. ‏

‏Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka‏- Ảnh 4.

‏Lãnh đạo các bộ, ngành, sân bay cùng phi hành đoàn Vietjet dự lễ khai trương và chúc mừng chuyến bay đầu tiên của Vietjet.‏

‏Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại cùng đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm và thưởng thức thực đơn các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay ở độ cao 10.000m. ‏

‏Vietjet dẫn lối – Kết nối đam mê!‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
VietJet, vjc

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