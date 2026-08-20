Diễn biến mới tại lô đất từng được một doanh nghiệp đấu giá 4.000 tỷ đồng rồi bỏ cọc

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3-8) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Lô đất này có diện tích đất: 8.568,1m2. Đất nhóm nhà ở quy hoạch với tầng cao tối đa là 10 tầng; chiều cao tối đa 40m; hệ số sử dụng đất tối đa: 2,92 lần. Quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Dự kiến, giá khởi điểm cho lô đất trên là hơn 1.263 tỷ đồng (tương đương khoảng 147 triệu đồng/m2).

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2026.

Trước đó, theo kết quả đấu giá được công bố vào cuối năm 2021, lô đất trên từng được Công ty CP Sheen Mega (TP.HCM) đấu giá trúng với số tiền 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty CP Sheen Mega đã không đóng đủ số tiền sử dụng đất phải nộp. Doanh nghiệp chấp nhận mất tiền cọc 203 tỷ đồng cho lô đất nói trên. UBND TP.HCM cũng đã ra quyết định hủy quyết định đấu giá thành công của doanh nghiệp này.

Cũng liên quan tới việc đấu giá các lô 'đất vàng' trong khu vực này, mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Lô đất có diện tích 6.446m2 với giá khởi điểm dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng.

Lô đất này từng được Công ty CP Dream Republic (TP.HCM) trúng đấu giá. Thời điểm đó, doanh nghiệp phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, Dream Republic cũng không đóng tiền vào ngân sách nhà nước sau khi kết thúc 180 ngày theo thời gian trên hợp đồng. Công ty chấp nhận mất số tiền cọc là 115 tỷ đồng.