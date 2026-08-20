Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới tại lô đất từng được một doanh nghiệp đấu giá 4.000 tỷ đồng rồi bỏ cọc

| | Doanh nghiệp

Diễn biến mới tại lô đất từng được một doanh nghiệp đấu giá 4.000 tỷ đồng rồi bỏ cọc

Giá khởi điểm cho lô đất trên là hơn 1.263 tỷ đồng. Đáng chú ý, cách đây 5 năm, chính lô đất này được một doanh nghiệp đấu giá tới 4.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó, doanh nghiệp chọn bỏ cọc và không đóng tiếp tiền sử dụng đất.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3-8) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Lô đất này có diện tích đất: 8.568,1m2. Đất nhóm nhà ở quy hoạch với tầng cao tối đa là 10 tầng; chiều cao tối đa 40m; hệ số sử dụng đất tối đa: 2,92 lần. Quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Dự kiến, giá khởi điểm cho lô đất trên là hơn 1.263 tỷ đồng (tương đương khoảng 147 triệu đồng/m2).

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2026.

Trước đó, theo kết quả đấu giá được công bố vào cuối năm 2021, lô đất trên từng được Công ty CP Sheen Mega (TP.HCM) đấu giá trúng với số tiền 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty CP Sheen Mega đã không đóng đủ số tiền sử dụng đất phải nộp. Doanh nghiệp chấp nhận mất tiền cọc 203 tỷ đồng cho lô đất nói trên. UBND TP.HCM cũng đã ra quyết định hủy quyết định đấu giá thành công của doanh nghiệp này.

Cũng liên quan tới việc đấu giá các lô 'đất vàng' trong khu vực này, mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Lô đất có diện tích 6.446m2 với giá khởi điểm dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng.

Lô đất này từng được Công ty CP Dream Republic (TP.HCM) trúng đấu giá. Thời điểm đó, doanh nghiệp phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, Dream Republic cũng không đóng tiền vào ngân sách nhà nước sau khi kết thúc 180 ngày theo thời gian trên hợp đồng. Công ty chấp nhận mất số tiền cọc là 115 tỷ đồng.

Theo Trần Chung

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nộp ngân sách hàng trăm tỷ năm 2025: Những "tên tuổi" hàng đầu ngành dịch vụ tài chính gọi tên ai?

Nộp ngân sách hàng trăm tỷ năm 2025: Những "tên tuổi" hàng đầu ngành dịch vụ tài chính gọi tên ai? Nổi bật

Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 117.000 tỷ đồng tài sản bổ nhiệm Chủ tịch mới giữa lúc Bộ Công an điều tra đại án 500kV

Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 117.000 tỷ đồng tài sản bổ nhiệm Chủ tịch mới giữa lúc Bộ Công an điều tra đại án 500kV Nổi bật

Nhóm quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn tại “ông lớn” cảng biển Gemadept

Nhóm quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn tại “ông lớn” cảng biển Gemadept

14:58 , 20/08/2026
Vinhomes nhân đôi vốn điều lệ, vượt 82.000 tỷ đồng sau đợt chia cổ tức “khủng”

Vinhomes nhân đôi vốn điều lệ, vượt 82.000 tỷ đồng sau đợt chia cổ tức “khủng”

14:57 , 20/08/2026
CEO tập đoàn doanh thu 5,8 tỷ EUR chỉ cách tiết kiệm 50–60% điện từ chiếu sáng

CEO tập đoàn doanh thu 5,8 tỷ EUR chỉ cách tiết kiệm 50–60% điện từ chiếu sáng

14:54 , 20/08/2026
Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “khoe” Robot mini hình người mới lên trình bất ngờ

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “khoe” Robot mini hình người mới lên trình bất ngờ

12:35 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên