Nhóm quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn tại “ông lớn” cảng biển Gemadept

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital đại diện vừa có biến động sở hữu tại CTCP Gemadept (mã GMD).

Cụ thể, ngày 14/8/2026, VOF PE Holding 5 Limited đã bán 500.000 cổ phiếu GMD. Trước giao dịch, cả nhóm nắm hơn 21,67 triệu cổ phiếu, tương đương 5,0061% vốn Gemadept.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu GMD do nhóm này sở hữu giảm xuống hơn 21,17 triệu đơn vị, tương đương 4,8906% vốn. Do tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5%, nhóm VinaCapital chính thức không còn là cổ đông lớn của Gemadept từ ngày 18/8.

Trước đó, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý từng nhiều lần mua bán và thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Gemadept. Trong tháng 2/2026, nhóm này đã nâng tỷ lệ sở hữu trở lại trên 5%, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Như vậy, vị trí cổ đông lớn lần này được duy trì trong khoảng nửa năm trước khi tỷ lệ sở hữu tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng công bố.

Gemadept là một trong những doanh nghiệp cảng biển và logistics lớn trên sàn chứng khoán, đang vận hành hệ thống cảng trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có các dự án lớn như cảng Nam Đình Vũ và Gemalink.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Gemadept ghi nhận doanh thu khoảng 3.214 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.267 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, trong đó riêng quý 2 lãi trước thuế khoảng 1.550 tỷ đồng, tăng 129%.﻿

Trên thị trường chứng khoán, GMD đang giao dịch quanh vùng giá cao trong những tháng gần đây. Ngày 20/8, cổ phiếu GMD giao dịch quanh mốc 77.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 2,04% so với tham chiếu.