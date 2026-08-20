Thêm một nhóm quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn tại PNJ

Nhóm cổ đông ngoại T.Rowe Price Associates, Inc. vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 13/8/2026, 4 quỹ thành viên thuộc T.Rowe Price Associates, Inc. đã mua vào tổng cộng 525.300 triệu cổ phiếu PNJ.

Cụ thể, quỹ thành viên Select Investment Series III Sicav-T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 154.000 cổ phiếu; quỹ T.Rowe Price Global Value Equity Fund mua 63.100 cổ phiếu; quỹ T.Rowe Price Oeic Global Value Equity Fund mua 19.900 cổ phiếu; quỹ TRP Sicav Global Value Equity Fund mua 288.300 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm cổ đông ngoại này đã tăng sở hữu từ hơn 25,4 triệu cổ phiếu lên gần 26 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,97% lên 5,07% vốn và trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Ảnh minh họa: AEON Mall Hà Đông

Cùng chiều diễn biến, một nhóm cổ đông ngoại khác là Sprucegrove Investment Management Ltd cũng vừa mua thêm tổng cộng 1,62 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 14/8/2026. Qua đó, tổ chức này tăng sở hữu từ 24,18 triệu cổ phiếu PNJ (tỷ lệ 4,72%) lên mức 25,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,04%). Với tỷ lệ sở hữu trên, tổ chức này trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Các đơn vị thành viên đã thực hiện giao dịch trong thời gian trên gồm: Vanguard International Value Fund mua vào 1,51 triệu cổ phiếu; Sprucegrove All Country World Ex U.S. Cit mua vào 69.000 cổ phiếu; Sprucegrove All Country World Ex U.S. Fund mua 51.400 cổ phiếu; Sprucegrove All Country World Small Cap Fund bán ra 6.800 cổ phiếu.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu PNJ, ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PNJ báo cáo đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 31/7/2026 đến ngày 14/8/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phan Quốc Công không sở hữu cổ phiếu PNJ nào. Sau giao dịch, ông đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,2% vốn, qua đó trở thành cổ đông của PNJ.

Trong diễn biến khác, ngày 25/8/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung họp nhằm thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp cụ thể sẽ được PNJ thông báo theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 4, cổ đông của PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 48.660,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 21% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, tính chung 6 tháng đầu năm, PNJ mang về doanh thu 25.951 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế gần 1.184 tỷ đồng, tăng 6,3% so với 6 tháng đầu năm 2025.