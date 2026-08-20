Sau 9 năm khai trương, dự án khách sạn 900 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết được xác định lại giá đất

Ngày 17/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt giá đất cụ thể đối với Dự án Khách sạn 15 tầng (Grand Hotel) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn tại phường Sầm Sơn.

Theo quyết định, dự án được xác định giá đất cụ thể là 3,164 triệu đồng/m² để rà soát nghĩa vụ tài chính theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 35.958m², phía Đông giáp đường Hồ Xuân Hương, ba phía còn lại giáp công viên cây xanh.

Nhà nước cho thuê và thu tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 9/5/2064, tương ứng với thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quyết định cũng nêu rõ, mức giá đất nêu trên được xác định trong điều kiện Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phải đầu tư theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt đối với diện tích đất giao thực hiện dự án.

Trường hợp, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC xin chuyển mục đích sử dụng đất, hình thức thuê đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất, xây dựng theo quy hoạch thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Theo quyết định, Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện tính tiền thuê đất và các khoản tiền nộp bổ sung trong thời gian chưa tính tiền thuê đất (nếu có) theo quy định, thông báo cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, đảm bảo không làm thất thoát Ngân sách nhà nước.

Khách sạn FLC Grand Hotel Samson (Ảnh: Tiến Luyến).

Về phía Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có trách nhiệm thực hiện nộp tiền thuê đất, tiền nộp bổ sung trong thời gian chưa tính tiền thuê đất (nếu có) theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Trường hợp khi có hướng dẫn, yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền về việc rà soát lại phương án giá đất cụ thể thì thực hiện theo các yêu cầu, kiến nghị đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án, hạch toán, kê khai đầy đủ các nghĩa vụ thuế trong quá trình khai thác, kinh doanh tại dự án theo quy định của pháp luật

FLC Grand Hotel nằm trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, tại phường Sầm Sơn, trên khu đất rộng khoảng 3,6ha. Khách sạn có 586 phòng, tổng vốn đầu tư khoảng 921,5 tỷ đồng và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2017. Tính đến nay, khách sạn đã có 9 năm hoạt động.



