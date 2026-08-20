Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm sự cố chuyến bay VN34 tại Munich

Nội dung trên được nêu tại Công văn 8452 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đối với việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng, sau khi Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu làm rõ trách nhiệm sự cố chuyến bay VN34 tại Munich. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình điều tra và đánh giá các vấn đề liên quan đến sự cố.

Phó Thủ tướng lưu ý các cơ quan chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay; thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác, trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ đầy đủ đối với hành khách bị ảnh hưởng; chủ động cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, xác minh thông tin cần thiết phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và xử lý sự cố theo quy định.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 ngày 15/8 từ Munich về Hà Nội cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương (tức 18h57 giờ Việt Nam). Sau khi cất cánh, hệ thống xuất hiện cảnh báo liên quan việc đuôi máy bay va quệt đường băng và áp suất lốp.

Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu, sau đó quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay hạ cánh an toàn, toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được đưa vào nhà ga bằng xe thang.

Máy bay sau đó được đưa về bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ điều tra. Chiều 16/8, Vietnam Airlines bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng và một số hãng hàng không khác.

Bộ Xây dựng mới đây cũng có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines yêu cầu tăng cường giám sát an toàn bay sau sự cố máy bay tại Đức. Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam.

Thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu báo cáo kịp thời kết quả điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố trên.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.