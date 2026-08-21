Nhiều người thắc mắc về khoản phí bị trừ 13.200 đồng, ePass lên tiếng

Nhiều người dùng ePass thắc mắc về khoản phí 13.200 đồng bị trừ trên tài khoản ePass. Khoản phí này được một số người dùng quan tâm trong bối cảnh Viettel Money thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng sử dụng Viettel Money làm phương thức thanh toán liên kết với tài khoản giao thông ePass.

Một tin nhắn thông báo trừ phí dịch vụ thông báo xe qua trạm bằng SMS. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ePass cung cấp, để thuận tiện cho khách hàng quản lý số dư và lịch sử giao dịch, đơn vị này cung cấp gói dịch vụ thông báo xe qua trạm, đồng thời mở rộng thông báo vi phạm giao thông và nhắc hạn đăng kiểm qua SMS cho khách hàng.

Với khách hàng cá nhân, gói cơ bản có mức phí 13.200 đồng/20 SMS/tháng, không có chức năng thông báo vi phạm giao thông và nhắc hạn đăng kiểm. Khách hàng đăng ký sau ngày 15 của tháng sẽ có mức phí 6.600 đồng đến hết tháng, với số lượng 10 SMS.

Thông báo của ePass. Ảnh: ePass

Ngoài ra, ePass cung cấp gói SMS VIP với mức phí 30.000 đồng/tháng, không giới hạn số lượng tin nhắn, có đầy đủ chức năng thông báo vi phạm giao thông và nhắc hạn đăng kiểm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ePass cung cấp gói khách hàng doanh nghiệp 1 với mức phí 38.500 đồng/60 SMS/tháng, không có chức năng thông báo vi phạm giao thông và nhắc hạn đăng kiểm.

Hình ảnh hướng dẫn do ePass cung cấp cho thấy khách hàng có thể thực hiện thao tác bật/tắt tính năng thông báo giao dịch xe qua trạm bằng SMS trên ứng dụng ePass, trong đó có lựa chọn hủy gia hạn dịch vụ. Ảnh: ePass

Theo ePass, tên gói tiện ích là "dịch vụ thông báo xe qua trạm". Đơn vị cũng cho biết đây là tiện ích mở rộng, không phải dịch vụ bắt buộc. Đơn vị này đã truyền thông các cách đăng ký, biểu phí và cách hủy gia hạn gói thông báo trên website và các kênh truyền thông khác.

Khách hàng cũng có thể liên hệ tổng đài và các kênh hỗ trợ để được hủy dịch vụ tiện ích.

Trước đó, Viettel Money thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm, mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Viettel Money làm phương thức thanh toán liên kết với tài khoản giao thông ePass.

Như vậy, theo thông tin ePass cung cấp, khoản 13.200 đồng/tháng là mức phí của gói dịch vụ thông báo xe qua trạm bằng SMS; đây là tiện ích mở rộng và không phải dịch vụ bắt buộc. Khoản phí này không liên quan đến khoản 6.600 đồng/tháng phí xử lý giao dịch qua trạm của Viettel Money.