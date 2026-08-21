Masan đạt hơn 63.800 tỷ đồng doanh thu thuần trong 7 tháng đầu năm, tăng 46% so với cùng kỳ

Doanh thu thuần 7 tháng đầu năm 2026 của Masan (MSN) đạt 63.846 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) với doanh thu gấp 3,75 lần và Hệ điều hành Tiêu dùng ("cOS") tăng trưởng 14%.

Sau kết quả tích cực trong nửa đầu năm, MSN đề xuất nâng kế hoạch doanh thu năm 2026 từ 93.500–98.000 tỷ đồng lên 98.000–105.000 tỷ đồng, tăng 5–7%. Sau 7 tháng, MSN đã hoàn thành 61–65% kế hoạch đề xuất.

cOS ghi nhận 48.753 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14%, với tăng trưởng đồng đều tại WinCommerce (tăng 27%), Masan Consumer (tăng 13%), Masan MEATLife (tăng 16%) và Phúc Long (tăng 27%).

Doanh thu thuần lũy kế 7 tháng đầu năm của Masan Consumer (MCH) đạt 18.549 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 7 tháng của Masan MEATLife tăng 16% đạt 6.042 tỷ đồng.﻿

Chiến lược cao cấp hóa, Nam Ngư dẫn dắt ngành hàng Gia vị, Omachi thúc đẩy ngành hàng Thực phẩm tiện lợi tăng 18% so với cùng kỳ, đóng góp 91% tăng trưởng của toàn ngành hàng. HPC tăng 29% so với cùng kỳ nhờ độ phủ trực tiếp của Retail Supreme.

Doanh thu thuần lũy kế 7 tháng đầu năm của WinCommerce ạt 27.201 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ với 668 cửa hàng mở mới ròng trong 7 tháng. Doanh thu thuần 7 tháng của Masan MEATLife tăng % đạt 1.304 tỷ đồng.﻿

MSR ghi nhận 15.601 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,75 lần cùng kỳ. Động lực đến từ giá vonfram duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế và nhu cầu liên quan đến AI. Giá APT theo Fastmarkets đạt 3.137 USD/mtu.

MSR đề xuất tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 khoảng 1.100 tỷ đồng, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Đề xuất này phản ánh tiến trình giảm đòn bẩy và dòng tiền tự do chuyển sang dương.