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FPT tạo việc làm cho 88.553 người, đứng Top 2 khối doanh nghiệp tư nhân

| | Doanh nghiệp

FPT tạo việc làm cho 88.553 người, đứng Top 2 khối doanh nghiệp tư nhân

Tổng nhân sự trên toàn hệ thống của FPT tăng hơn 2.500 người trong 7 tháng đầu năm 2026.

Tính đến cuối tháng 7/2026, Tập đoàn FPT đang tạo việc làm cho 88.553 người trên toàn hệ sinh thái. Lực lượng lao động của FPT hiện có mặt tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó riêng nhân sự người nước ngoài là hơn 4.000 người, đến từ 82 quốc tịch khác nhau.

FPT tạo việc làm cho hơn 88.000 người tại 30 quốc gia và 82 quốc tịch

Theo số liệu do FPT cung cấp, tính đến ngày 31/7/2026, tổng số nhân sự trên toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết đạt 88.553 người. So với cuối năm 2025, quy mô nhân sự tăng 2.562 người, tương đương 2,98%.

Trong số này, hơn 7.000 người đang làm việc tại các chi nhánh, văn phòng của FPT ở nước ngoài, trải rộng tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng lực lượng lao động mang quốc tịch nước ngoài là hơn 4.000 người, đến từ 82 quốc tịch, chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Slovakia, Malaysia, Mexico, Philippines… Quy mô và mức độ đa dạng của lực lượng lao động phản ánh độ phủ ngày càng rộng của FPT trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Theo thống kê trên CafeF, FPT đứng thứ 2 trong nhóm doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhân sự lớn nhất Việt Nam.

FPT xếp thứ 2 trong nhóm doanh nghiệp tư nhân tạo nhiều việc làm nhất tại Việt Nam

Nếu không bao gồm 4 công ty liên kết, số lượng nhân sự FPT tại thời điểm 30/6/2026 là 44.388, theo báo cáo tài chính. Ở thời điểm 31/12/2025, số lượng nhân sự là 54.110 người, do từ năm 2026, FPT Telecom được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT tăng lần lượt 13,6% và 18,3%, cao gấp 4-6 lần tốc độ tăng nhân sự (2,98%), phản ánh năng suất lao động và hiệu quả vận hành của Tập đoàn đang được cải thiện rõ rệt, một phần nhờ ứng dụng AI vào quy trình vận hành và cung cấp dịch vụ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 30.784 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.659 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 18,3% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ khối Công nghệ, với doanh thu 27.298 tỷ đồng (chiếm 89% tổng doanh thu, tăng 16%). Đáng chú ý, doanh thu Chuyển đổi số đạt 11.127 tỷ đồng, tăng 20,8%, trong đó riêng doanh thu Dịch vụ AI/Data Analytics tăng trưởng tới 54%, tốc độ cao nhất trong các mảng dịch vụ của FPT, cho thấy nhu cầu chuyển đổi AI tiếp tục mở rộng mạnh trong tập khách hàng toàn cầu.

Kim Ngân

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