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Viettel sắp chi hơn 1.184 tỷ đồng mua 118 triệu cổ phiếu một ngân hàng

| | Doanh nghiệp

Viettel sắp chi hơn 1.184 tỷ đồng mua 118 triệu cổ phiếu một ngân hàng

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu MBB thuộc sở hữu của Viettel sẽ tăng lên khoảng 1,303 tỷ đơn vị. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 25/8 đến 7/9/2026.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua hơn 118,4 triệu cổ phiếu MBB trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), tương ứng số tiền dự kiến hơn 1.184 tỷ đồng.

Hiện Viettel đang nắm giữ hơn 1,184 tỷ cổ phiếu MBB, tương đương khoảng 14,7% vốn điều lệ MB. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tập đoàn được mua thêm 118,424 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu MBB thuộc sở hữu của Viettel sẽ tăng lên khoảng 1,303 tỷ đơn vị và duy trì vị thế là một trong những cổ đông lớn nhất của ngân hàng. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 25/8 đến 7/9/2026.

Việc mua thêm cổ phiếu giúp Viettel duy trì tỷ lệ sở hữu tại MB trong bối cảnh ngân hàng tăng mạnh vốn điều lệ. Đây cũng là khoản đầu tư đáng kể khi số tiền Viettel cần bỏ ra cho đợt mua lần này lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, MB sẽ chào bán khoảng 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó ngân hàng có thể huy động khoảng 8.055 tỷ đồng nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối.

Nguồn vốn mới dự kiến được MB bổ sung cho hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô tài sản và nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng ngày càng lớn.

Động thái của Viettel diễn ra khi tập đoàn vừa trải qua nửa đầu năm với kết quả kinh doanh tích cực. Theo thông tin từ Viettel, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 108% kế hoạch và tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 122% kế hoạch, trong khi toàn bộ đơn vị trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Không chỉ mảng viễn thông trong nước, hoạt động đầu tư quốc tế và tài chính số cũng tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng của tập đoàn. Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel hoàn thành 112% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận trước thuế - sau khi loại trừ ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá - đạt 132% kế hoạch.

Tại Viettel Global, 7 trong số 9 thị trường nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% trong nửa đầu năm. Số lượng thuê bao ví điện tử cũng đạt 204% kế hoạch, phản ánh tốc độ mở rộng của các dịch vụ số tại những thị trường mà doanh nghiệp đang hiện diện.

Đằng sau 1,2 triệu việc làm: Vingroup, FPT cùng PVN, Viettel ... đang gồng gánh bức tranh lao động ra sao?

Yên Chi

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