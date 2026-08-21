4 thương vụ IPO Việt Nam huy động 830 triệu USD, tất cả đều lọt Top 10 Đông Nam Á

Theo Nikkei Asia, các doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã huy động tổng cộng 3,07 tỷ USD thông qua các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, tổng giá trị huy động vẫn thấp hơn mức 5,11 tỷ USD của nửa cuối năm 2025.

Số lượng thương vụ IPO trong khu vực cũng giảm khoảng 10% so với cùng kỳ, xuống còn 47 thương vụ. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ Indonesia, nơi các thương vụ quy mô nhỏ giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản yếu hơn và quy định niêm yết được siết chặt.

Ngược lại, Malaysia, Singapore và Việt Nam ghi nhận nhiều thương vụ quy mô lớn hơn.

Trong đó, Malaysia đứng đầu Đông Nam Á cả về số lượng IPO và số vốn huy động trong nửa đầu năm.

Một trong những thương vụ nổi bật nhất là Sunway Healthcare Holdings, công ty vận hành hệ thống bệnh viện thuộc Sunway Group. Doanh nghiệp huy động khoảng 707 triệu USD, trở thành thương vụ IPO lớn thứ hai Đông Nam Á và là đợt niêm yết lớn nhất tại Malaysia trong 9 năm.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của thị trường khu vực.

Theo số liệu Nikkei, cả 4 doanh nghiệp Việt Nam thực hiện IPO trong nửa đầu năm 2026 đều nằm trong Top 10 thương vụ lớn nhất Đông Nam Á về giá trị huy động.

Tổng số tiền huy động của nhóm doanh nghiệp Việt Nam đạt khoảng 830 triệu USD, trong khi tổng vốn hóa tại thời điểm IPO lên tới gần 6,9 tỷ USD.

Kết quả này đặc biệt đáng chú ý bởi trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam gần như không ghi nhận thương vụ IPO lớn nào.

Nổi bật nhất là Điện Máy Xanh Investment, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái MWG, với thương vụ IPO đứng thứ 3 Đông Nam Á.

Theo Nikkei, Điện Máy Xanh vận hành một trong những mạng lưới bán lẻ điện máy và sản phẩm công nghệ lớn nhất Việt Nam, với khoảng 3.000 cửa hàng. Doanh nghiệp cũng đã mở rộng hoạt động sang Indonesia và tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng trưởng ở thị trường nước ngoài.

Một đại diện khác của Việt Nam là Gelex Infrastructure (GEL), với thương vụ IPO đứng thứ 6 trong khu vực.

GEL là mảng hạ tầng cốt lõi trong hệ sinh thái GELEX, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, cấp nước và hạ tầng.

Nikkei cho biết nguồn vốn huy động được dự kiến sử dụng cho các dự án phát triển quy mô lớn, trong đó có sân bay quốc tế Gia Bình ở miền Bắc. Các dự án hạ tầng lớn tiếp tục được xem là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Theo Nikkei, sự trở lại của các thương vụ IPO lớn tại Việt Nam phản ánh kết quả của quá trình cải cách thị trường kéo dài nhiều năm.

Cơ quan quản lý đã từng bước nới các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có việc loại bỏ yêu cầu phải có đủ tiền trước khi đặt lệnh đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, đồng thời đưa hệ thống giao dịch mới vào vận hành.

Những thay đổi này được đánh giá là góp phần cải thiện khả năng tiếp cận của dòng vốn ngoại cũng như nâng chất lượng hạ tầng của thị trường chứng khoán.

Nikkei cũng cho rằng các cải cách trên là một trong những yếu tố góp phần vào quyết định nâng hạng thị trường Việt Nam của FTSE Russell trong năm 2025.

Kỳ vọng về thanh khoản và dòng vốn mới sau nâng hạng đang tạo thêm động lực để nhiều doanh nghiệp cân nhắc IPO và niêm yết.

Ở quy mô Đông Nam Á, xu hướng đáng chú ý là số lượng IPO giảm nhưng quy mô bình quân mỗi thương vụ tăng mạnh.

Những thương vụ lớn nhất khu vực tập trung ở các lĩnh vực gắn với nhu cầu nội địa như tiêu dùng, y tế, bất động sản và hạ tầng.

Ngoài Điện Máy Xanh và GEL của Việt Nam, Top đầu còn có UI Boustead REIT tại Singapore và Sunway Healthcare tại Malaysia.

Nikkei cũng dành sự chú ý cho SkyeChip, startup thiết kế chip của Malaysia. IPO của công ty này thu hút lượng đăng ký mua tương đương 95 lần số cổ phiếu chào bán, trong khi cổ phiếu sau niêm yết giao dịch cao gấp nhiều lần mức giá IPO 0,88 ringgit.

Trường hợp SkyeChip được xem như phép thử cho khả năng các sàn chứng khoán Đông Nam Á thu hút những doanh nghiệp công nghệ sâu và startup tăng trưởng cao, thay vì để các doanh nghiệp này tìm đến thị trường Mỹ như Grab hay Sea trước đây.