Không uống cà phê nhưng muốn sở hữu diện tích trồng cà phê lớn nhất thế giới, bầu Đức tham vọng lãi 10.000 tỷ đồng

"Không phải chỉ là lãi hơn 2.000 tỷ đồng của hiện tại. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải lãi 10.000 tỷ đồng vào giai đoạn 2029-2030. Với tham vọng và ước muốn này, tôi sẽ làm bằng được. Các bạn chờ rồi sẽ thấy con số đó".

Đây là những chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức với các cổ đông trước thời điểm Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) – công ty con của HAGL tiến hành IPO.

Trong năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.243 tỷ đồng. Như vậy, trong 3-4 năm tới, ông Đức cần chèo lái con thuyền của mình đạt mức lợi nhuận gấp khoảng 4,5 lần so với hiện tại.

Điều này là không dễ bởi lợi nhuận cao của HAGL trong năm 2025 có phần đóng góp từ việc được miễn, giảm lãi trái phiếu. Nếu loại trừ yếu tố này, tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi thấp hơn.

Vậy điều gì khiến bầu Đức tự tin với tham vọng lãi 10.000 tỷ đồng?

Bầu Đức nói chuyện với các cổ đông chiều ngày 18/8. (Ảnh: Trần Chung)

'Át chủ bài' xuất trận

Câu trả lời nằm ở việc Tập đoàn HAGL đang phát triển cà phê Arabica trên diện tích trồng lớn tại Lào. Bầu Đức cho hay, doanh nghiệp của ông sở hữu quỹ đất lớn ở độ cao từ 900m đến 1.000m – độ cao phù hợp để trồng Arabica.

Tại Việt Nam, các khu vực có đủ điều kiện tốt tương tự để trồng Arabica là không nhiều – đây được xem là lợi thế cạnh tranh về vùng trồng quy mô lớn.

"Tôi là người đi trước và có quan hệ tốt với nước bạn. Vùng trồng tại Lào đều được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước bạn chấp thuận. Chỉ Lào mới còn diện tích đất lớn phù hợp để trồng Arabica tại khu vực Đông Dương", Chủ tịch HAGL khẳng định.

Bên cạnh đó, giá thị trường của cà phê Arabica thường cao gấp đôi so với cà phê Robusta. Ví dụ, Robusta đang có giá 98.000-100.000 đồng/kg, trong khi giá Arabica ở mức gần 200.000 đồng/kg.

Cà phê arabica là loại hàng hóa phổ biến trên thế giới và được giao dịch trên các sàn hàng hóa tập trung dưới dạng hợp đồng tương lai. Giá cà phê cũng chịu sự biến động như bất kỳ hàng hóa nào khác.

Diễn biến giá cà phê arabica trên hợp đồng tương lai trong 5 năm trở lại đây - đơn vị: USD/lbs (Nguồn: Trading Economics)

Trên thực tế, khoảng 2.400ha vùng trồng cà phê đã được tập đoàn phát triển xong. Dự kiến, sau 28 tháng kể từ thời điểm trồng, vụ cà phê đầu tiên cho thu hoạch vào tháng 10/2027. Việc này sẽ đưa doanh số cà phê lên cao hơn cả sầu riêng và chuối.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, HGI đang sở hữu diện tích trồng gần 8.000ha tại Lào với danh mục sản phẩm gồm cây ăn trái (chuối, sầu riêng) và cây công nghiệp (dâu tằm, macca, cà phê).

Trong đó, vùng trồng chuối có diện tích 2.670ha, cho sản lượng hơn 254.000 tấn, doanh thu hơn 3.661 tỷ đồng vào năm 2025, đóng góp tỷ trọng cao nhất với 74,95%.

Xếp thứ hai là sầu riêng với diện tích trồng khoảng 1.700ha, sản lượng năm ngoái đạt 3.722 tấn và doanh thu là 368 tỷ đồng, chiếm 7,53%.

Tuy cà phê chưa đóng góp doanh thu nhưng bầu Đức cho rằng, cục diện sẽ sớm thay đổi. Cụ thể, trong 2 năm tới, lợi nhuận và doanh số cà phê đứng đầu, tiếp đó là sầu riêng và cuối cùng là chuối. Doanh nghiệp sẽ không tăng thêm diện tích trồng chuối, phát triển ít diện tích sầu riêng, và tập trung hoàn toàn cho cây cà phê.

Bầu Đức quan sát các khu vực đất trồng tại Lào từ trụ sở Tập đoàn tại Gia Lai. (Ảnh: Trần Chung)

Điều thú vị mà ít người biết là bầu Đức không có thói quen uống cà phê. Ông từng nhiều lần thừa nhận điều này. Tuy nhiên, HAGL lại đang đặt tham vọng rất lớn là trồng 20.000ha cà phê. "Nếu trồng đủ, chúng tôi sẽ sở hữu diện tích cà phê lớn nhất thế giới", bầu Đức nói và cho biết, bên cạnh yếu tố thị trường tiêu thụ lớn, cà phê còn là loại cây dễ trồng ở thời điểm hiện tại. Đây là các yếu tố khiến ông muốn dồn lực cho cà phê.

"2-3 năm trước, chúng tôi chưa thể phát triển được cây cà phê vì thiếu vốn. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác", ông chia sẻ thêm.

Theo lộ trình đặt ra, tới tháng 10/2026, HAGL sẽ hoàn thành trồng 10.000ha cà phê. Trong năm 2027 và 2028, mỗi năm, tập đoàn trồng thêm 5.000ha để cán mốc 20.000ha. Tuy nhiên, nếu cân đối được nguồn vốn, HAGL muốn trồng đủ 10.000ha cà phê trong năm 2027 và hoàn thành mục tiêu trước thời hạn.

Để làm được điều này, bầu Đức ước tính, cần khoảng 5.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ huy động từ nguồn lợi nhuận để lại, phát hành trái phiếu và đi vay.

Ông Trần Thái Bình, Giám đốc cao cấp Nghiên cứu và phát triển thị trường, Công ty Chứng khoán OCB (OCBS) – HGI nằm trong hệ sinh thái của HAGL và đã xây dựng được năng lực sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn. Trong năm 2026, tỷ lệ diện tích thu hoạch trên tổng diện tích là khoảng 44%. Đến năm 2028, tỷ lệ này tăng lên 60% và đạt hơn 90% vào năm 2030. Đây chính là động lực tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới của doanh nghiệp

Xét ở bức tranh chung, 60% vốn hóa thị trường đang tập trung vào ngành tài chính và bất động sản. Hai ngành này lại có động lực tăng trưởng dựa trên những yếu tố truyền thống như tín dụng, lãi suất, thanh khoản, điều kiện thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh đó, theo ông Bình, HGI của HAGL đem đến lựa chọn đầu tư vào ngành nông nghiệp quy mô lớn với động lực đến từ giá nông sản, nền tảng tài chính và dư địa tăng trưởng. Do đó, HGI là động lực tăng trưởng khác biệt nếu nhà đầu tư bổ sung vào danh mục.

Ông Bình bổ sung, đối với chất lượng tài chính, EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) của HGI đang là 10.000 đồng, thuộc top 3% toàn thị trường (gồm cả HoSE, HNX và cả UPCoM); ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là khoảng 44%, nằm top 4% toàn thị trường.

"Ở góc độ đầu tư, đây là nền sinh lời thực tế khi doanh nghiệp IPO, không phải câu chuyện trên giấy. Cùng với đó, diện tích cây trồng bước vào thu hoạch của doanh nghiệp sẽ tăng dần qua các năm, dư địa tăng trưởng vẫn còn", thành viên OCBS đánh giá.