Dược Hậu Giang chốt quyền trả cổ tức bằng tiền đợt cuối tỷ lệ 50%

CTCP Dược Hậu Giang (MCK: DHG, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 15/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ 50%, tức 5.000 đồng/cổ phần.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DHG dự kiến chi 653,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/9/2026.

Tại thời điểm 30/6/2026, CTCP Chế tạo thuốc Taisho là cổ đông lớn nhất nắm giữ 66,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 51,01%). Ước tính công ty mẹ của DHG sẽ nhận về hơn 333 tỷ đồng.

Cổ đông lớn còn lại là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện sở hữu hơn 56,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 43,31%). Ước tính SCIC sẽ nhận về 283 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2026, DHG đã thanh toán cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 50%. Qua đó, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 lên đến 100%.

Ảnh: DHG

Về hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026, DHG ghi nhận doanh thu thuần 2.561 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng cùng với việc kiểm soát chi phí đã giúp lợi nhuận sau thuế tăng 22% lên mức 614 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế cũng tăng 25% lên mức 706 tỷ đồng.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Trong diễn biến khác, hồi tháng 7 vừa qua, Dược Hậu Giang nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Chi Cục thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, Dược Hậu Giang có 2 hành vi vi phạm hành chính bao gồm: Vi phạm thủ tục thuế (khai sai căn cứ tính thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp) và Khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Từ 2 hành vi trên, DHG bị phạt tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 8 tỷ đồng; buộc nộp đủ tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước hơn 791 triệu đồng (số tiền được tính đến ngày 25/6/2026).

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 10,4 tỷ đồng.

Giải trình về việc bị xử phạt, Dược Hậu Giang cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc bị xử phạt do điều chỉnh một số khoản chi phí chưa đáp ứng điều kiện khấu trừ, tính vào chi phí được trừ và điều chỉnh kê khai thuế thu nhập cá nhân theo kết luận của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cho biết đây là loại vi phạm thường gặp, không nghiêm trọng và hoàn toàn không phải là hành vi trốn thuế hay gian lận thuế. Đồng thời, Doanh nghiệp khẳng định sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.