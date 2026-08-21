Nagakawa (NAG): 6 tháng bán hơn 359.000 điều hòa, lợi nhuận đạt 75% kế hoạch cả năm

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (HNX: NAG) cho thấy động lực tăng trưởng tiếp tục tập trung rõ nét vào ngành hàng chủ lực là điều hòa không khí.

Theo số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Nagakawa đạt 2.295 tỷ đồng. Trong đó, riêng điều hòa và linh kiện điều hòa đóng góp 2.219 tỷ đồng, tương đương 96,7% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp của ngành hàng này đạt hơn 250 tỷ đồng, chiếm khoảng 93,5% lợi nhuận gộp toàn doanh nghiệp.

Điểm sáng là con số doanh thu của NAG ghi nhận mức tăng so với quý 1/2026 và cao hơn 35% so với cùng kỳ 2025. Và điểm đáng chú ý hơn doanh thu tuyệt đối nằm ở sản lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nagakawa tiêu thụ 359.036 bộ điều hòa hợp nhất, tương đương khoảng 82% sản lượng 438.053 bộ của cả năm 2025 và hoàn thành 68% kế hoạch 527.000 bộ đặt ra cho năm nay. Doanh thu ngành hàng điều hòa đạt gần 2.168 tỷ đồng, tương đương 71% mức thực hiện cả năm trước.

Nói cách khác, mới đi qua một nửa năm, Nagakawa đã tiến khá gần quy mô bán hàng của cả năm 2025 ở ngành kinh doanh cốt lõi.

Kết quả này cũng cho thấy cơ cấu tăng trưởng của NAG trong năm 2026 vẫn mang tính tập trung cao. Điều hòa và linh kiện điều hòa không chỉ chiếm gần 97% doanh thu mà còn tạo hơn 93% lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm.

Đây vừa là động lực tăng trưởng chính, vừa cho thấy kết quả kinh doanh của Nagakawa phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của thị trường điện lạnh và mùa cao điểm tiêu thụ điều hòa. Thông thường giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 thường là cao điểm của ngành điện lạnh, khi nhu cầu điều hòa tăng mạnh. Vì vậy, mức độ hoàn thành kế hoạch cao sau quý II cần được đặt trong đặc tính mùa vụ này khi đánh giá khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Một dữ liệu đáng chú ý khác trong báo cáo hoạt động là hiệu quả kinh doanh của Nagakawa tại hệ thống Điện Máy Xanh. Riêng trong nửa đầu năm 2026, Nagakawa tiêu thụ 129.730 bộ điều hòa tại hệ thống này, đạt 81% kế hoạch 160.000 bộ cả năm. Con số này đã tương đương gần 96% tổng sản lượng bán qua Điện Máy Xanh trong cả năm 2025.

Doanh thu tại kênh này đạt khoảng 416,7 tỷ đồng, tương đương 79% kế hoạch năm và khoảng 90% doanh thu cả năm 2025. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận gộp đạt khoảng 25,3 tỷ đồng, đã cao hơn khoảng 20% so với mức 21 tỷ đồng của cả năm 2025, dù năm 2026 mới đi qua một nửa chặng đường.

Các số liệu này cho thấy tăng trưởng tại hệ thống của Điện Máy Xanh không chỉ đến từ mở rộng sản lượng mà hiệu quả thương mại của kênh phân phối này cũng đang cải thiện.

Nagakawa và Điện Máy Xanh đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cho giai đoạn 2026–2030, mở rộng trên ba nhóm sản phẩm gồm điện lạnh, gia dụng và thiết bị nhà bếp. Trước đó, Nagakawa từng ghi nhận vị trí bán chạy hàng đầu trong nhóm điều hòa tại hệ thống Điện Máy Xanh vào đầu mùa nóng năm 2025.

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Trong một thị trường điều hòa có mức độ cạnh tranh cao, khả năng đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ quy mô lớn và gia tăng tốc độ quay vòng hàng hóa là yếu tố đáng theo dõi đối với NAG, đặc biệt khi doanh nghiệp đang đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng sản lượng trong năm 2026.

Năm 2026, Nagakawa đặt kế hoạch 4.000 tỷ đồng doanh thu và 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng khoảng 20% và 28% so với kết quả năm 2025.

Với doanh thu hợp nhất hơn 2.295 tỷ đồng sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 57% kế hoạch doanh thu năm. Trong khi đó, lợi nhuận đã hoàn thành khoảng 75% mục tiêu năm, cao hơn doanh thu - cho thấy hiệu quả kinh doanh có dấu hiệu cải thiện thay vì tăng trưởng chỉ dựa trên mở rộng doanh số.