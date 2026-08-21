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Đề xuất giảm 30% thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu đến 10 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Đề xuất giảm 30% thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu đến 10 tỷ đồng

Chiều 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình - Ảnh: QH.

Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm.

Theo tờ trình của Chính phủ, chính sách giảm thuế dự kiến áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất này nhằm hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn đang gặp khó khăn, đồng thời tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu được thông qua, chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và 3.510 tỷ đồng trong năm 2027.

Bên cạnh chính sách giảm thuế, Chính phủ cũng đang nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ dưới 3 tỷ đồng hiện nay lên dưới 10 tỷ đồng. Phương án này được kỳ vọng giúp giảm yêu cầu về sổ sách, kế toán đối với các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Trước đó, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN; doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế TNDN.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự thảo Nghị quyết vào chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và trình Quốc hội xem xét thông qua theo thủ tục rút gọn. Chính phủ đề xuất Nghị quyết có hiệu lực trong quý III/2026.

Anh Khôi

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