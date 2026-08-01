Viettel đang tuyển vị trí Giám đốc làm việc tại nước ngoài, yêu cầu biết 2 ngoại ngữ

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Viettel Russia, với nhiệm vụ điều hành toàn diện hoạt động của đơn vị, phát triển kinh doanh và mở rộng hợp tác tại thị trường Nga cùng các quốc gia trong khu vực.

Chương trình tuyển dụng được mở cho cả nhân sự đang làm việc tại Viettel và ứng viên bên ngoài Tập đoàn.

Theo yêu cầu tuyển dụng, Giám đốc Viettel Russia sẽ chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu tư và việc thực hiện các mục tiêu được giao. Vị trí này đồng thời phụ trách xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường, kế hoạch kinh doanh và đầu tư tại Nga và các quốc gia trong khu vực.

Người được lựa chọn sẽ đại diện Viettel Russia làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, đối tác và doanh nghiệp tại nước sở tại; xây dựng mạng lưới quan hệ phục vụ hoạt động kinh doanh; đồng thời chủ trì đàm phán, ký kết và triển khai các hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hợp tác, dự án đầu tư và giao dịch thương mại theo thẩm quyền.

Một trong những trọng trách của vị trí này là tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác, trực tiếp thúc đẩy hoạt động bán hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của Viettel tại thị trường Nga và khu vực.

Viettel cũng đặt yêu cầu Giám đốc Viettel Russia nghiên cứu, đánh giá thị trường và đề xuất các cơ hội hợp tác, đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), liên doanh, liên kết hoặc các hình thức hợp tác kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển quốc tế của Tập đoàn.

Vị trí này còn có nhiệm vụ điều phối các dự án hợp tác giữa các đơn vị thuộc Viettel với đối tác tại Nga; hỗ trợ xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.

Về công tác tham mưu, Giám đốc Viettel Russia sẽ theo dõi, phân tích và dự báo các xu hướng kinh tế, công nghệ, chính sách và môi trường pháp lý tại nước sở tại, từ đó đề xuất với Tập đoàn về cơ hội đầu tư, rủi ro và giải pháp phát triển kinh doanh.

Ngoài hoạt động kinh doanh, người đứng đầu đơn vị cũng phụ trách xây dựng hệ sinh thái đối tác gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và chuyên gia; đồng thời quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và hệ thống quản trị của đơn vị, bảo đảm tuân thủ pháp luật sở tại và các quy định của Viettel.

Về tiêu chuẩn, ứng viên cần tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, thuộc các chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Đối với nhân sự nội bộ, Viettel yêu cầu ứng viên có tối thiểu 3 năm làm việc tại Tập đoàn. Trong khi đó, ứng viên bên ngoài cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực gắn với những trụ chiến lược của Viettel, gồm viễn thông; giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số; nghiên cứu, sản xuất công nghiệp công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo; chuyển phát, logistics và thương mại.

Viettel ưu tiên những ứng viên từng làm việc tại thị trường quốc tế, có năng lực phân tích, giao tiếp và đàm phán, đồng thời có khả năng tìm hiểu và tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần sử dụng được tiếng Nga trong giao tiếp và có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC từ 800 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.