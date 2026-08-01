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Hãng xe Việt cạnh tranh VinFast sắp tung 4 mẫu xe máy điện, tham vọng bán 20.000 chiếc và phủ 2.100 trạm sạc

| | Doanh nghiệp

Hãng xe Việt cạnh tranh VinFast sắp tung 4 mẫu xe máy điện, tham vọng bán 20.000 chiếc và phủ 2.100 trạm sạc

Doanh nghiệp này đang tăng tốc mở rộng hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam, từ phương tiện cá nhân, xe giao hàng đến hạ tầng sạc trên toàn quốc.

TMT Motors vừa giới thiệu thương hiệu xe máy điện TMT E-MOTOR, đánh dấu bước mở rộng mới sau khi tham gia thị trường ô tô điện với Wuling.

Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến tung 4 mẫu gồm Super Max, Iris, Tansy và X-Pro, hướng đến nhiều nhóm khách hàng từ học sinh, sinh viên, người đi làm đến shipper và doanh nghiệp logistics. Xe dự kiến được bàn giao từ đầu tháng 9/2026.

Hãng xe Việt cạnh tranh VinFast sắp tung 4 mẫu xe máy điện, tham vọng bán 20.000 chiếc và phủ 2.100 trạm sạc- Ảnh 1.

Trong đó, Tansy sử dụng động cơ 1.200 W, tốc độ tối đa 50 km/h và quãng đường khoảng 120 km mỗi lần sạc. Iris có công suất 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 180 km.

Hãng xe Việt cạnh tranh VinFast sắp tung 4 mẫu xe máy điện, tham vọng bán 20.000 chiếc và phủ 2.100 trạm sạc- Ảnh 2.

Super Max được thiết kế cho nhu cầu giao hàng, trang bị động cơ tối đa 4.000 W, tải trọng 230 kg và có thể di chuyển khoảng 180 km sau mỗi lần sạc.

Theo kế hoạch năm 2026, TMT Motors đặt mục tiêu bán tổng cộng 26.766 phương tiện, trong đó riêng xe máy điện lên tới 20.000 chiếc. Đây sẽ là nhóm sản phẩm có sản lượng lớn nhất trong kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Việc lấn sân sang xe máy điện diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của TMT đang cải thiện. Quý II/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 592 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, tăng khoảng 49%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm gần 11%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 64 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn hơn 143 tỷ đồng lỗ lũy kế vào cuối tháng 6.

Không chỉ mở rộng danh mục xe, TMT còn đầu tư vào hạ tầng sạc thông qua thương hiệu TMT-EGREEN.

Hãng xe Việt cạnh tranh VinFast sắp tung 4 mẫu xe máy điện, tham vọng bán 20.000 chiếc và phủ 2.100 trạm sạc- Ảnh 3.

Trạm sạc TMT – EGREEN tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp đặt mục tiêu triển khai 2.100 trụ sạc trên toàn quốc trong năm 2026 và nâng lên 30.000 trụ vào năm 2030. Riêng tháng 5 và tháng 6/2026, TMT-EGREEN đã nhập về 570 trụ sạc để triển khai mạng lưới.

Hệ thống này được định hướng là mạng lưới sạc mở, không chỉ phục vụ xe do TMT phân phối mà còn có thể cung cấp dịch vụ cho các thương hiệu xe điện khác.

Như vậy, TMT đang từng bước xây dựng hệ sinh thái gồm ô tô điện Wuling, xe máy điện E-MOTOR và mạng lưới trạm sạc TMT-EGREEN, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường xe điện Việt Nam - nơi VinFast hiện là doanh nghiệp lớn nhất.

Anh Khôi

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