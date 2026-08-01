9 quỹ của “cá mập” Dragon Capital, SSI và VinaCapital lỗ đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, hàng loạt quỹ bán sạch một cổ phiếu blue chip trong tháng 7

Theo dữ liệu tổng hợp từ 9 quỹ thuộc Dragon Capital, SSIAM và VinaCapital, tổng tài sản quản lý cuối năm 2025 đạt khoảng 47.721 tỷ đồng. Đến ngày 31/7/2026, quy mô này còn khoảng 41.107 tỷ đồng, giảm hơn 6.600 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động đầu tư khiến giá trị tài sản của nhóm quỹ giảm khoảng 6.015 tỷ đồng, trong khi dòng vốn ròng chỉ âm khoảng 600 tỷ đồng. Khoản này bao gồm cả phần lãi/lỗ chưa hiện thực hóa theo biến động giá tài sản.

Hiệu suất đồng loạt đi xuống

Trong nhóm Dragon Capital , DCVFMVN Diamond ETF ghi nhận mức lỗ đầu tư lớn nhất, khoảng 2.159 tỷ đồng.

AUM của quỹ giảm từ 13.579 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống 10.507 tỷ đồng cuối tháng 7. Hiệu suất từ đầu năm của quỹ tại cuối tháng 7 ở mức khoảng -16,45%.

Hai quỹ chủ động DCVSF và DCDS lần lượt lỗ đầu tư khoảng 1.220 tỷ đồng và 889 tỷ đồng, còn DCVFMVN30 ETF khoảng 367 tỷ đồng.

Đáng chú ý, DCDS vẫn hút ròng 838 tỷ đồng từ đầu năm, nhờ đó quy mô tài sản chỉ giảm nhẹ so với cuối 2025.

Hai quỹ do SSIAM (SSI) quản lý là SSI-SCA và VLGF ghi nhận mức lỗ đầu tư lần lượt khoảng 592 tỷ đồng và 163 tỷ đồng.

AUM của VLGF giảm từ 5.009 tỷ đồng xuống 3.906 tỷ đồng, trong khi SSI-SCA gần như đi ngang ở mức 1.269 tỷ đồng. Riêng SSI-SCA ghi nhận hiệu suất -11,45% từ đầu năm tại ngày 31/7.

Ba quỹ VinaCapita l gồm VEOF, VESAF và VMEEF lần lượt lỗ đầu tư khoảng 216 tỷ, 216 tỷ và 193 tỷ đồng.

Theo cập nhật gần cuối tháng 7, hiệu suất từ đầu năm của VEOF ở mức khoảng -17,2%, VESAF -13,7% và VMEEF -13,2% tại ngày 27/7.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh VN-Index biến động mạnh trong tháng 7. Chỉ số có thời điểm lên vùng 1.850 điểm nhưng sau đó giảm xuống 1.668 điểm ngày 22/7, trước khi hồi lên 1.735 điểm cuối tháng. Riêng phiên 22/7, VN-Index mất 3,58%, gây áp lực đáng kể lên danh mục cổ phiếu của các quỹ.

Hàng loạt quỹ bán sạch PNJ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong danh mục tháng 7 nằm ở PNJ.

Theo dữ liệu tổng hợp, 7 quỹ chủ động trong nhóm đã bán tổng cộng hơn 13,4 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 7.

Trong đó, DCDS, SSI-SCA, VLGF, VEOF, VMEEF và VESAF đã bán toàn bộ.

Riêng DCVSF bán hơn 2,48 triệu cổ phiếu và chỉ còn nắm gần 2 triệu đơn vị, tương đương khoảng 0,75% NAV vào cuối tháng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh PNJ chịu áp lực lớn liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm, đặc biệt ở nhóm kim cương.

Ở chiều ngược lại, DCVFMVN Diamond ETF mua thêm khoảng 2,46 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng, nâng lượng nắm giữ lên hơn 21,3 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 6,2% NAV cuối tháng 7.

Đây là quỹ đầu tư thụ động, vì vậy việc tăng tỷ trọng chủ yếu nhằm bám sát cơ cấu chỉ số VN Diamond, thay vì phản ánh quan điểm lựa chọn cổ phiếu của nhà quản lý quỹ.