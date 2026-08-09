Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu đầu tư nhiều dự án với tổng mức đầu tư dự kiến gần 350.000 tỷ đồng

Ảnh: Đèo Cả

Ngày 6/8/2026, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng nhìn nhận Đèo Cả hiện không thiếu nguồn việc và cơ hội. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quy mô, Tập đoàn không thể gia tăng khối lượng công việc bằng cách làm cũ mà phải thay đổi phương thức tổ chức và nâng cao năng lực của cả hệ thống.

Trên cả ba miền, Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị thành viên đang đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm.﻿

Tại miền Bắc, đang triển khai 16 dự án, nổi bật là các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 và 2, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang, Chợ Mới - Bắc Kạn, Vinh - Thanh Thuỷ, hầm Hoàng Liên… Tổng giá trị các hợp đồng ký mới đạt 2.485 tỷ đồng, và đang nghiên cứu đầu tư nhiều dự án với tổng mức dự kiến hơn 157.000 tỷ đồng.

Tại miền Trung, Tập đoàn đang triển khai 13 dự án, nổi bật là thi công hoàn thiện giai đoạn 2 ba hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 2, đường Vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng, mở rộng hầm Núi Vung. Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 1.500 tỷ đồng, và đang nghiên cứu đầu tư các dự án mới với tổng mức dự kiến gần 92.000 tỷ đồng.

Tại miền Nam hiện đang triển khai 13 dự án, nổi bật là mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, TP.HCM - Long Thành, đường Vành đai 3 TP. HCM, cầu Đại Ngãi. Tổng giá trị hợp đồng ký mới hơn 13.000 tỷ đồng, và đang nghiên cứu đầu tư các dự án mới với tổng mức dự kiến hơn 100.400 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư các dự án Tập đoàn Đèo Cả đang ﻿nghiên cứu đầu tư gần 350.000 tỷ đồng trên cả 3 miền.

Bên cạnh hoạt động đầu tư và thi công xây lắp, lĩnh vực quản lý vận hành tiếp nhận quản lý thêm hơn 200km đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh miền Trung.

Năm 2026, toàn hệ thống đặt mục tiêu doanh thu 21.579 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.650 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn hệ thống đạt 7.721 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 709 tỷ đồng - tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng cho biết mỗi dự án có đặc điểm và phương án thu xếp vốn khác nhau, việc lựa chọn nguồn vốn phải dựa trên phương án chắc chắn, tính đến biến động giá và khả năng kiểm soát rủi ro. “Chúng tôi không lựa chọn đầu tư một cách ‘phiêu lưu’’’ , ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.

Để bổ sung nguồn nhân lực, Đèo Cả tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, trường nghề, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng thực tế, đồng thời tổ chức các chuyên đề đào tạo chuyên môn, hội nhập văn hoá. Các văn phòng, công trường cũng tiếp nhận 475 sinh viên từ 10 trường đại học tham gia kiến tập, thực tập và học kỳ doanh nghiệp.﻿