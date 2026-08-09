Một cổ đông lớn muốn tăng sở hữu tại Digiworld

Ảnh minh họa: DGW

Công ty CP Created Future (Created Future) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Thế giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, Created Future đăng ký mua thêm 2 triệu DGW trong khoảng thời gian 13/8/2026 đến 10/09/2026 theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ.

Hiện, Created Future đang nắm giữ hơn 69,6 triệu cổ phiếu DGW, tương ứng 31,47% vốn Digiworld. Nếu mua vào thành công như đăng ký, Created Future sẽ nâng sở hữu lên hơn 71,6 triệu cổ phiếu DGW (tương ứng 32,38%).

Được biết, ông Đoàn Hồng Việt hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Created Future và Digiworld. Ngoài ra, bà Tô Hồng Trang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Digiworld, đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Created Future.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DGW, Digiworld mới đây có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Cụ thể, Digiworld sẽ phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 0,995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Digiworld dự kiến sẽ thu về 22 tỷ đồng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/8/2026 đến ngày 26/8/2026.

Theo danh sách được công bố trước đó, sẽ có 105 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, bà Đặng Kiện Phương- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty sẽ được mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/8/2026 tới đây, Digiworld sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thời gian gửi phiếu lấy ý trong tháng 8/2026. Nội dung nhằm thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng), sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Đồng thời thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có).