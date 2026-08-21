Tin vui cho cổ đông Hóa chất Đức Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/8/2026.

Đây là diện cảnh báo được áp dụng theo Quyết định số 567 ngày 2/7/2026 do Hóa chất Đức Giang chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong thời hạn quy định.

Sau đó, doanh nghiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 13/8, qua đó khắc phục nguyên nhân dẫn tới tình trạng cảnh báo nói trên.

Tuy nhiên, DGC hiện vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi các diện quản lý đặc biệt. Theo thông báo mới nhất của HoSE, tình trạng chứng khoán cao nhất của DGC vẫn là hạn chế giao dịch , do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu này đồng thời vẫn thuộc một diện cảnh báo khác do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025. Trước đó, Hóa chất Đức Giang cho biết việc xử lý ý kiến ngoại trừ còn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan chức năng đối với các vấn đề đang được điều tra.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 10% và 49% so với năm 2025. Doanh nghiệp cũng đưa ra phương án cổ tức năm 2025 ở mức 80% bằng tiền, tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu; kế hoạch cổ tức năm 2026 ở mức 30%.

Về đầu tư, DGC dự kiến đưa Nhà máy Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn vào vận hành trong quý IV/2026, đồng thời tiếp tục tái cơ cấu một số nhà máy và phát triển mảng hóa chất tinh khiết.

Trên thị trường, DGC giao dịch quanh 43.050 đồng/cổ phiếu trong phiên 21/8, tăng gần 4%. So với vùng đáy khoảng 35.000-36.000 đồng hồi cuối tháng 7, thị giá đã phục hồi hơn 20%.