PNJ phản hồi vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Nhấn mạnh một chi tiết quan trọng

Ngày 21/8, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) phát đi thư ngỏ gửi khách hàng, cơ quan báo chí, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác, liên quan vụ án buôn lậu kim cương đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.



Trong thư, PNJ dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hoạt động nhập khẩu kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát, đối chiếu với hồ sơ và thực hiện theo quy định pháp luật.



Đáng chú ý, PNJ nhấn mạnh số kim cương liên quan đến vụ án không được đưa vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp. Theo công ty, các sản phẩm đang lưu hành tại hệ thống PNJ đều phải qua quy trình kiểm định chất lượng, có thông tin nguồn gốc và được kiểm soát trước khi đến tay khách hàng.



PNJ cho biết tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời coi những thông tin được công bố là cơ sở để khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư có thêm góc nhìn về vụ việc. Doanh nghiệp cũng cam kết tiếp tục rà soát và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ trong thời gian tới.



Động thái của PNJ được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định vật chứng và một số thông tin điều tra ban đầu về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.



Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, số đá trong suốt bị thu giữ trong vụ án gồm cả kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.



Cơ quan điều tra xác định hai người liên quan trực tiếp đến hành vi buôn lậu là Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên của PNJ-LAB.



Theo cơ quan công an, các đối tượng đã móc nối với người Ấn Độ để đưa kim cương từ Hong Kong về Việt Nam trái phép. Sau khi nhận hàng, Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA trên kim cương, thay bằng mã kiểm định của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận mới trước khi bán ra ngoài.



Kết quả điều tra bước đầu cho thấy khoản tiền thu được từ hoạt động này do ông Thảo trực tiếp hưởng lợi. Số kim cương nhập lậu được bán cho khách hàng cá nhân, không đi qua hệ thống bán lẻ của PNJ.



Cơ quan công an cũng đã kiểm tra hồ sơ của PNJ và xác định hoạt động kinh doanh kim cương của doanh nghiệp có hồ sơ nhập khẩu hợp lệ. Dữ liệu về nhập khẩu và phân phối hàng hóa được đánh giá phù hợp với hồ sơ, trong khi số kim cương thuộc vụ án được xác định tách biệt với hệ thống bán lẻ PNJ.



Công an tỉnh Thanh Hóa hiện tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy tìm và thu giữ số kim cương nhập lậu để xử lý theo quy định.

Kết phiên 21/8, cổ phiếu PNJ ở mức trần 39.900 đồng/cp.