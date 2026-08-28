VIETABANK BIZ – Nền tảng số thế hệ mới dành cho doanh nghiệp

Một nền tảng – đa tiện ích, tối ưu vận hành doanh nghiệp

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động, doanh nghiệp không chỉ cần những giao dịch ngân hàng nhanh chóng mà còn kỳ vọng các giải pháp có thể giúp tối ưu vận hành, quản lý tài chính chủ động và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Nắm bắt nhu cầu đó, VietABank hướng tới xây dựng một nền tảng ngân hàng số hiện đại, an toàn và phù hợp với đặc thù vận hành của doanh nghiệp.

Nền tảng tiên phong đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 77/2025/TT-NHNN về xác thực sinh trắc học đối với giao dịch giá trị cao, cho phép khách hàng thu thập và xác thực sinh trắc học trực tiếp trên ứng dụng theo mô hình "All-in-one", đảm bảo thuận tiện và an toàn.

VIETABANK BIZ cũng hỗ trợ quản trị đa tổ chức, cho phép một người dùng quản lý nhiều doanh nghiệp với phạm vi và phân quyền riêng biệt. Các tính năng tối ưu khác như chuyển tiền theo lô, chi lương số lượng lớn ,.. sẽ giúp các doanh nghiệp xử lý nhanh chóng các giao dịch theo nhu cầu.

Đặc biệt, với VIETABANK BIZ doanh nghiệp có thể dễ dàng thiết lập luồng phê duyệt đồng cấp, liên cấp linh hoạt, cùng với thông báo OTT theo thời gian thực, giúp người quản lý chủ động phê duyệt giao dịch mọi lúc, mọi nơi, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát dòng tiền.

Bên cạnh tính tiện lợi, yếu tố an toàn và bảo mật cũng được VietABank chú trọng hàng đầu trong quá trình phát triển VIETABANK BIZ, hướng tới mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch và tin cậy cho khách hàng doanh nghiệp.

Từ VIETABANK BIZ đến hệ sinh thái ngân hàng số đa phân khúc

Tài chính số tại Việt Nam đang chuyển từ trọng tâm thanh toán không dùng tiền mặt sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, trong đó thanh toán, dữ liệu, kết nối và các dịch vụ tài chính số là những cấu phần quan trọng thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo.

VIETABANK BIZ ra mắt trong bối cảnh VietABank đang đẩy mạnh chiến lược số hóa từ đầu năm 2026, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm số dành cho nhiều nhóm khách hàng. Bên cạnh nền tảng dành cho khách hàng doanh nghiệp, trước đó VietABank đã cho ra mắt ezSHOP hỗ trợ hộ kinh doanh và cửa hàng trong thanh toán, quản lý và vận hành; Thẻ VISA ezDaily mang đến trải nghiệm thẻ tín dụng số hiện đại; Phòng giao dịch tự động ezLive góp phần đa dạng hóa phương thức giao dịch và tương tác với ngân hàng.

Lễ ra mắt nền tảng VIETABANK BIZ đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược số hóa của ngân hàng

Việc liên tục đưa ra các sản phẩm số mới cho thấy VietABank đang chuyển từ tư duy "số hóa từng sản phẩm" sang xây dựng một hệ sinh thái số đồng bộ, trong đó mỗi giải pháp được thiết kế để giải quyết những nhu cầu cụ thể của từng phân khúc khách hàng.

Kiến tạo trải nghiệm ngân hàng số từ những nhu cầu thực tế

Với VietABank, chuyển đổi số không chỉ là đưa giao dịch lên môi trường trực tuyến mà còn là đổi mới cách ngân hàng phục vụ và đồng hành cùng khách hàng. Từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp, các giải pháp số đang được VietABank từng bước mở rộng, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn và hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc VietABank nhấn mạnh: "Với VIETABANK BIZ, VietABank tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số – từ giao dịch thuận tiện đến vận hành hiệu quả, từ nhu cầu hôm nay đến những giá trị dài hạn trong tương lai."

Ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc VietABank chia sẻ về sản phẩm

Sự ra mắt của VIETABANK BIZ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng ngân hàng số đa phân khúc, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm động lực tăng trưởng.

Nhân dịp ra mắt, từ ngày 06/08/2026 đến hết ngày 31/12/2026, VietABank triển khai chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng doanh nghiệp sử dụng VIETABANK BIZ. Theo đó, các khách hàng doanh nghiệp sẽ được nhận ngay ưu đãi tặng tiền mặt vào tài khoản khi đăng ký dịch vụ đồng thời được miễn phí thường niên năm đầu và nhiều ưu đãi khác khi sử dụng các dịch vụ: chuyển khoản ngoài hệ thống, chi hộ lương, chuyển khoản theo lô trên kênh Online Banking…