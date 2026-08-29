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Chủ tịch Cadisun Phạm Lương Hòa lĩnh 5 năm tù

| | Doanh nghiệp

Chủ tịch Cadisun Phạm Lương Hòa lĩnh 5 năm tù

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Lương Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cadisun, 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, 5 bị cáo từng là cấp dưới của ông Hòa bị tuyên mức án từ 28 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Theo cáo trạng, Cadisun có vốn điều lệ 708 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây điện, cáp điện. Doanh nghiệp có 3 nhà máy và 6 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố. Gia đình ông Phạm Lương Hòa sở hữu hơn 90% vốn điều lệ công ty.

Trong giai đoạn 2020-2023, cơ quan tố tụng xác định ông Hòa đã đưa ra chủ trương bán một phần hàng hóa không xuất hóa đơn, qua đó đưa doanh thu ra ngoài sổ sách kế toán.

Để thực hiện, Cadisun sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp với 2 phân vùng dữ liệu độc lập. Một phân vùng ghi nhận đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, bao gồm cả giao dịch có và không xuất hóa đơn. Phân vùng còn lại chỉ ghi nhận các giao dịch có hóa đơn hợp pháp để lập báo cáo tài chính và kê khai thuế.

Theo cáo buộc, số tiền chênh lệch không được kê khai, nộp thuế trong giai đoạn trên gần 1.380 tỷ đồng . Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 405 tỷ đồng .

Đối với các giao dịch không xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của một số cán bộ, lãnh đạo chi nhánh. Số tiền sau đó được quản lý ngoài hệ thống kế toán và sử dụng theo chỉ đạo của ông Hòa.

Tại phiên tòa, ông Phạm Lương Hòa thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo đã nộp hơn 406 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
thuế,

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