Grab xuống tiền cho mạng lưới 2.500 điểm sạc tại Việt Nam: Startup phía sau từng có vốn chỉ 500 triệu đồng

Khoản đầu tư của Grab được công bố trong tháng 8/2026, sau khi hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 11/2025. Giá trị thương vụ không được công bố.

Theo EBOOST, thời điểm bắt đầu hợp tác với Grab, doanh nghiệp có hơn 2.500 điểm sạc và phục vụ hơn 10.000 người dùng trên toàn quốc. Từ tháng 4/2026, mạng lưới EBOOST được tích hợp vào tính năng EV Charging trên ứng dụng Grab Driver, cho phép tài xế tìm kiếm trạm, bắt đầu phiên sạc và thanh toán trên cùng một nền tảng.

Theo doanh nghiệp, hơn 70% đối tác tài xế đã quay lại sử dụng dịch vụ trong vòng 7 ngày kể từ khi sử dụng. Grab và EBOOST cũng có kế hoạch tích hợp thêm hàng nghìn điểm sạc dành cho nhóm tài xế xe máy điện.

Từ những trạm sạc đầu tiên đến mạng lưới toàn quốc

EBOOST thuộc hệ sinh thái của Công ty TNHH EVIDA, trong khi ông Stefan Kaufmann hiện giữ vị trí CEO EBOOST.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH EVIDA được thành lập vào tháng 4/2019 với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Đến tháng 7/2021, doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và nâng vốn lên gần 4 tỷ đồng, với 100% vốn nước ngoài.

Tại thời điểm này, cơ cấu góp vốn gồm Evida Holding AG sở hữu 70%, Stefan Kaufmann nắm 12,5% với tư cách đại diện phần vốn góp cũ, Harold Philippe M. De Walque, quốc tịch Bỉ, sở hữu 7,5%, và Pieter Georges Keppens, cũng quốc tịch Bỉ, góp 10%.

Đến tháng 3/2025, EVIDA tiếp tục tăng vốn lần thứ 5, đưa vốn điều lệ lên hơn 45,4 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm này không được công bố công khai.

EBOOST bắt đầu hình thành từ một bài toán khá thực tế: xe điện có thể chạy, nhưng phải sạc ở đâu?

Năm 2019, Stefan Kaufmann, một doanh nhân người Thụy Sĩ sinh sống tại Việt Nam, bắt đầu chế tạo và kinh doanh xe máy điện. Trong quá trình này, nhu cầu về hạ tầng sạc dần trở thành một vấn đề cần giải quyết, từ đó nhóm sáng lập phát triển EBOOST.

Năm 2020, EBOOST bắt đầu thương mại hóa xe máy điện và các giải pháp sạc, đồng thời triển khai những dự án đầu tiên tại TP HCM và phát triển ứng dụng cùng nền tảng quản lý trên nền tảng điện toán đám mây.

Một năm sau, mạng lưới đã có hơn 250 điểm sạc, chủ yếu tại các tòa nhà và địa điểm ở khu vực phía Nam. EBOOST cũng bắt đầu chuyển sang một thị trường rộng hơn khi phát triển giải pháp sạc cho ô tô điện.

Đến năm 2022, EVIDA chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực sạc xe điện. Trong cùng thời điểm, EBOOST cho biết mạng lưới đã vượt 700 điểm sạc trên toàn quốc.

Từ vài chục trạm sạc ban đầu tại TP.HCM, mạng lưới tiếp tục được mở rộng trong những năm sau đó. Đến thời điểm bắt đầu hợp tác với Grab, EBOOST cho biết đã có hơn 2.500 điểm sạc và hơn 10.000 người dùng trên toàn quốc.

EBOOST và dòng vốn từ các quỹ đầu tư

Trước khi nhận vốn từ Grab, EBOOST đã có sự tham gia của một số quỹ và tổ chức đầu tư, trong đó có các tên tuổi hoạt động trong lĩnh vực công nghệ khí hậu và phát triển bền vững.

Trên website, EBOOST hiện liệt kê Third Derivative, Clime Capital, Fondation Botnar, P4G, Sagana và SEACEF trong danh sách các nhà đầu tư.

Một trong những khoản đầu tư được công bố trước đây đến từ SEACEF (Quỹ Cơ sở Năng lượng Sạch Đông Nam Á), có trụ sở tại Singapore và được Clime Capital quản lý.

Giá trị khoản đầu tư không được tiết lộ. Theo thông tin khi đó, khoản vốn được sử dụng để hỗ trợ EBOOST mở rộng nguồn lực cho hoạt động điện khí hóa giao thông tại các đô thị như TP.HCM và Hà Nội.

Sự xuất hiện của Clime Capital cũng đáng chú ý bởi đây là quỹ tập trung vào các startup trong lĩnh vực môi trường. Trước EBOOST, quỹ này từng đầu tư vào Oyika, một startup cung cấp giải pháp phần mềm cho xe điện tại Indonesia.

Tháng 4/2024, startup này cũng đã nhận được khoản tài trợ 350.000 USD từ một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp từ Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.