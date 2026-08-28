Mixue vỡ mộng vì bẫy bão hòa, lợi nhuận rơi tự do vì tăng trưởng doanh thu không theo kịp giá vốn

Cổ phiếu tập đoàn kem và đồ uống Trung Quốc Mixue Group vừa giảm hơn 7% tại thị trường Hồng Kông trong phiên giao dịch mới đây, ghi nhận phiên thứ hai liên tiếp đỏ lửa sau khi công ty này báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm kém tích cực.

Cụ thể, lợi nhuận trong 6 tháng tính đến hết tháng 6 đạt 2,32 tỷ Nhân dân tệ (345,2 triệu USD), giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Khả năng sinh lời hiện đang rơi vào thế gọng kìm do chi phí vận hành gia tăng. Giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, chủ yếu do các khoản đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và phân phối nhảy vọt 22,9% do phí tiếp thị và nhân sự gia tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 39,4%, chủ yếu do quỹ lương nhân sự phình to.

Mixue Group hiện sở hữu số lượng cửa hàng toàn cầu nhiều hơn cả McDonald’s và gấp hơn 4 lần Dunkin’, với tổng mạng lưới đạt gần 63.987 cửa hàng tính đến cuối tháng 6. Thương hiệu này nổi tiếng với các dòng đồ uống và kem bình dân, bao gồm cả sản phẩm kem ốc quế King Cone đặc trưng.

Tại Trung Quốc đại lục, Mixue có khoảng hơn 55.000 cửa hàng, phần lớn nằm ở các thành phố cấp thấp hơn. Tổng số cửa hàng của hãng hiện cao gấp 6 lần năm 2020 và cao hơn khoảng 30% so với con số công bố trước khi niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 3 năm ngoái.

Tại Trung Quốc đại lục, Mixue có khoảng hơn 55.000 cửa hàng (Nguồn: CBC)

Dù phần lớn các cửa hàng tập trung tại Trung Quốc đại lục, tập đoàn sở hữu 4.378 cửa hàng tại nước ngoài tính đến cuối tháng 6 và đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới, bao gồm Trung Á và châu Mỹ. Hướng tới tương lai, Mixue cho biết có kế hoạch thâm nhập sâu hơn vào khu vực Đông Nam Á và đẩy mạnh hiện diện tại Trung Á cùng châu Mỹ, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng mang tính địa phương hóa cao hơn để hỗ trợ đà bành trướng quốc tế.

Mixue bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ từ năm ngoái, nơi cây kem King Cone đặc trưng của hãng được bán với giá 1,19 USD. Dù đóng ròng 428 cửa hàng quốc tế trong năm 2025, phần lớn tại Đông Nam Á, song công ty vẫn tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng trong khu vực và tiến vào các thị trường mới như Kazakhstan. Hiện hãng sở hữu 7 kho logistics tại 4 quốc gia Đông Nam Á, khu vực được xem là mũi nhọn trong chiến lược quốc tế hóa.

Theo các chuyên gia, cú vấp ngã về lợi nhuận của Mixue phản ánh những thách thức mang tính hệ thống mà chuỗi nhượng quyền đồ uống bình dân này đang phải đối mặt khi thị trường trà sữa và đồ uống giá rẻ bước vào giai đoạn bão hòa gay gắt.

Mô hình thành công của Mixue vốn dựa trên triết lý giá siêu rẻ (mỗi ly trà/kem có giá chỉ khoảng 1-2 USD). Dù vậy, tại thị trường nội địa Trung Quốc, nền kinh tế hạ nhiệt đã đẩy hàng loạt đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc như Guming, Tianlala, Chagee hay ChaPanda bước vào cuộc chiến hạ giá và khuyến mãi nảy lửa để giành giật thị phần.

Bản chất doanh thu của Mixue không đến từ việc bán lẻ từng ly kem cho người tiêu dùng (Nguồn: CBC)

Thực tế, bản chất doanh thu của Mixue không đến từ việc bán lẻ từng ly kem cho người tiêu dùng, mà nhờ bán nguyên liệu, bao bì và thiết bị (B2B) cho các chủ cửa hàng nhượng quyền. Tại trụ sở chính, hãng trưng bày mô hình thu nhỏ các trang trại bò sữa và chanh của riêng mình, đồng thời giới thiệu hệ thống logistics gồm 29 kho hàng phục vụ hàng trăm thành phố. Lina Yan, chuyên gia phân tích tiêu dùng tại HSBC ước tính hơn 60% nguyên liệu của hãng được tự sản xuất, giúp giảm mạnh chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, khi loại chi phí này tăng cao, Mixue đối mặt với bài toán hóc búa: Nếu tăng giá bán nguyên liệu cho các đối tác nhượng quyền, các chủ cửa hàng sẽ kiệt quệ tài chính và đóng cửa. Nếu tự gánh chi phí để giữ giá cạnh tranh trên thị trường, biên lợi nhuận ròng sẽ bị bào mòn. Bằng chứng là lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 2,32 tỷ Nhân dân tệ (345,2 triệu USD), giảm 14,7%.

Hiện Mixue đang lên kế hoạch biến linh vật Tuyết Vương thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Điều này phản ánh chiến lược chuyển dịch của Mixue: Cố gắng xây dựng giá trị thương hiệu và lòng trung thành của người tiêu dùng, thay vì chỉ đơn thuần là một thương hiệu bán đồ uống "giá rẻ". Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mảng kinh doanh này đòi hỏi dòng vốn đầu tư dài hạn và rủi ro cao, khó có thể mang lại dòng tiền ngay lập tức để bù đắp cho sự sụt giảm ở mảng cốt lõi trong ngắn hạn.

Theo: CNBC, CBC



