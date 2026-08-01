Theo chân 'cá mập': Bill Gates rút hơn 818 triệu USD khỏi tập đoàn của Warren Buffett, lần đầu tiên mua cổ phiếu một tập đoàn bán lẻ

Theo hồ sơ 13F được Gates Foundation Trust nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 14/8, quỹ này đã mở mới vị thế tại Home Depot trong quý II/2026. Hồ sơ ghi nhận danh mục tại thời điểm ngày 30/6/2026.

Theo dữ liệu được công bố, Gates Foundation Trust sở hữu 1 triệu cổ phiếu Home Depot, với giá trị khoảng 352,7 triệu USD, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là một khoản đầu tư mới trong danh mục của quỹ.

Cùng kỳ, quỹ cũng giảm đáng kể lượng cổ phiếu Berkshire Hathaway nắm giữ, với giá trị giảm khoảng 818 triệu USD.

Theo WhaleWisdom, danh mục chứng khoán thuộc diện báo cáo 13F của Gates Foundation Trust có quy mô khoảng 34,42 tỷ USD. Như vậy, khoản đầu tư vào Home Depot ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã có quy mô đáng kể.

Home Depot là nhà bán lẻ sản phẩm cải tạo nhà ở lớn nhất thế giới, cung cấp đa dạng vật liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ sửa chữa.

Giành thị phần ngay khi thị trường nhà ở “đóng băng”

Trong quý II năm tài chính 2026, Home Depot ghi nhận doanh thu 47,9 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng đạt 4,8 tỷ USD, tăng từ 4,6 tỷ USD của cùng kỳ. Doanh số tại các cửa hàng hiện hữu tăng 1,7%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022; riêng tại Mỹ tăng 1,3%.

Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, doanh thu của Home Depot đã tương đương hơn 1,2 triệu tỷ đồng nếu quy đổi sang tiền Việt.

Điểm đáng chú ý là kết quả này xuất hiện khi thị trường bất động sản Mỹ vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Giám đốc tài chính Home Depot Richard McPhail cho biết doanh nghiệp vẫn đang hoạt động trong điều kiện mà ông gọi là “thị trường nhà ở đóng băng”.

Tuy nhiên, vị CFO nhấn mạnh Home Depot vẫn đang giành thêm thị phần và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý phía sau khoản đầu tư mới của Gates Foundation Trust. Tăng trưởng của Home Depot hiện không phụ thuộc hoàn toàn vào việc người Mỹ mua nhà trở lại hay thực hiện những dự án cải tạo quy mô lớn.

Thay vào đó, một phần nhu cầu đến từ các công việc sửa chữa và bảo trì nhỏ nhưng khó trì hoãn. Khi mái nhà bị dột, bình nước nóng hỏng hay thiết bị trong nhà cần thay thế, chủ nhà vẫn phải chi tiền bất kể thị trường giao dịch bất động sản đang sôi động hay trầm lắng.

Đây là lý do Home Depot vẫn có thể thu hút chi tiêu ngay cả khi lãi suất vay mua nhà thay đổi mạnh.

Cổ phiếu giảm hơn 14% trong một năm

Một yếu tố khác khiến thời điểm Gates Foundation Trust mua vào đáng chú ý là diễn biến giá cổ phiếu.

Theo số liệu Yahoo Finance, cổ phiếu Home Depot ở mức 334,49 USD vào ngày 20/8, giảm 1,41% từ đầu năm và thấp hơn 14,53% so với một năm trước.

Home Depot hiện vẫn duy trì dự báo doanh thu năm tài chính 2026 tăng khoảng 2,5%-4,5%, trong khi doanh số tại các cửa hàng hiện hữu được dự báo dao động từ đi ngang đến tăng 2%.

Đáng chú ý, danh mục của Gates Foundation Trust vốn khá tập trung vào những doanh nghiệp lớn gắn với nền kinh tế thực và cơ sở hạ tầng như Berkshire Hathaway, Caterpillar, Canadian National Railway, Waste Management và Deere & Company. Cùng quý mua Home Depot, quỹ còn mở thêm một vị thế trị giá khoảng 180 triệu USD tại FedEx Freight Holding Company.