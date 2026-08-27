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Nhóm NutiFood muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu "Vua sữa đậu" Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,4%

| | Doanh nghiệp

Nhóm NutiFood muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu "Vua sữa đậu" Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,4%

Hai doanh nghiệp thuộc NutiFood vừa đồng loạt đăng ký mua thêm tổng cộng 1 triệu cổ phiếu của một doanh nghiệp thực phẩm đang dẫn đầu thị trường sữa đậu nành Việt Nam.

Theo thông tin công bố, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood đăng ký mua 650.000 cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/9 đến 1/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, NutiFood đang sở hữu hơn 13,38 triệu cổ phiếu QNS, tương đương 3,64% vốn. Nếu mua đủ, lượng sở hữu sẽ tăng lên hơn 14,03 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 3,82% vốn.

Cùng thời gian, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Bình Dương đăng ký mua thêm 350.000 cổ phiếu QNS. Doanh nghiệp này hiện nắm hơn 16,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,49% vốn Đường Quảng Ngãi. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên khoảng 4,58%.

Nữ doanh nhân Trần Thị Lệ, Tổng giám đốc Công ty Nutifood.

Cả NutiFood và NutiFood Bình Dương đều là tổ chức có liên quan đến bà Trần Thị Lệ, Ủy viên HĐQT Đường Quảng Ngãi. Bà Lệ đồng thời là nhà sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood.”

Như vậy, hai pháp nhân thuộc NutiFood đăng ký mua tổng cộng 1 triệu cổ phiếu QNS. Tính theo mức giá khoảng 46.800 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu đăng ký mua có giá trị thị trường gần 47 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất các giao dịch, hai doanh nghiệp NutiFood sẽ nắm tổng cộng gần 30,9 triệu cổ phiếu QNS, tương đương khoảng 8,4% vốn Đường Quảng Ngãi.

Đây cũng là động thái tiếp tục gia tăng sở hữu của nhóm NutiFood tại QNS. Trước đó, trong tháng 5/2026, NutiFood đã mua 540.000 cổ phiếu QNS, còn NutiFood Bình Dương mua 660.000 cổ phiếu.

Đáng chú ý, việc NutiFood tiếp tục tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh mảng sữa đậu nành của Đường Quảng Ngãi tăng trưởng mạnh.

Theo báo cáo tài chính, trong quý II/2026, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần khoảng 3.289 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 567 tỷ đồng, tăng khoảng 4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 6.057 tỷ đồng, tăng gần 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 958 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ.

Riêng mảng sữa đậu nành mang về khoảng 2.740 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của mảng này đạt khoảng 1.317 tỷ đồng, tăng hơn 34%.

Biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cũng cải thiện từ khoảng 43% lên 48%, qua đó tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đường Quảng Ngãi hiện sở hữu thương hiệu Vinasoy. Theo công bố của doanh nghiệp, Vinasoy tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường sữa đậu nành Việt Nam.

Anh Khôi

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