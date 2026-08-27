FPT bắt tay CLB sở hữu 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Champions League

Hai bên bắt đầu hợp tác từ năm 2025, với mục tiêu nâng cao năng lực số của Chelsea và tăng khả năng kết nối giữa câu lạc bộ với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Trong thời gian hợp tác, FPT đã tham gia triển khai một số dự án công nghệ cho đội bóng Anh. Đáng chú ý là Megastore Express, hệ thống đặt hàng và nhận hàng trên nền tảng di động được ra mắt vào tháng 1, giúp rút ngắn quy trình mua sắm của cổ động viên trong ngày diễn ra trận đấu.

Hai bên cũng đã đưa vào hoạt động nền tảng Official Supporters Club mới, nơi người hâm mộ trên toàn thế giới có thể thành lập hội cổ động viên, tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và kết nối với cộng đồng Chelsea.

Theo Chelsea, việc gia hạn là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số của câu lạc bộ, trong đó công nghệ và các giải pháp dựa trên AI sẽ tiếp tục được sử dụng để mở rộng hiện diện số cũng như cải thiện trải nghiệm người hâm mộ tại sân Stamford Bridge và trên toàn cầu.

Ông Ollie Boden, Giám đốc phụ trách kinh doanh đối tác của Chelsea FC, cho biết hai bên đã triển khai những dự án làm thay đổi cách người hâm mộ tương tác với câu lạc bộ. Trong giai đoạn hợp tác tiếp theo, Chelsea muốn tiếp tục đẩy nhanh đổi mới và nâng cao trải nghiệm cho cổ động viên trong và ngoài nước Anh.

Ông Mark Scrivens, CEO FPT tại Anh, nhấn mạnh khả năng triển khai nhanh ở quy mô lớn, mô hình đồng sáng tạo và cách tiếp cận dựa trên AI là những yếu tố Chelsea đánh giá cao ở FPT. Hai đội ngũ sẽ tiếp tục phát triển các ý tưởng thành những giải pháp công nghệ trực tiếp phục vụ người hâm mộ.

Trước đó, trong mùa giải 2025/26, quan hệ giữa hai bên đã được nâng lên khi FPT trở thành Principal Partner của Chelsea, với thương hiệu xuất hiện trên tay áo thi đấu của đội nam, đội nữ và các đội học viện. Chelsea cho biết lộ trình chuyển đổi hai bên xây dựng bao gồm nền tảng số, tương tác khách hàng, vận hành doanh nghiệp và các công nghệ mới nổi.

Việc tiếp tục hợp tác với một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất nước Anh cũng là một phần trong chiến lược mở rộng hiện diện của FPT tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Anh và châu Âu.