BNP Paribas không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank?

﻿Sau thông tin ngày 26/8 trích dẫn hai nguồn tin cho biết BNP Paribas và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang có các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược, ngày 27/8, Reuters sau đó cũng cập nhật bài viết, bổ sung thông tin từ BNP Paribas cho biết họ không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank.

Một số kênh thông tin ﻿nước ngoài khác cũng khẳng định thông tin BNP Paribas không mua cổ phần Techcombank.

Theo thông tin ban đầu từ Reuters, Techcombank được cho là kỳ vọng mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Với mức định giá này, 15% cổ phần Techcombank có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD, cao hơn khoảng 55% so với giá trị tính theo thị giá cổ phiếu tại thời điểm trước khi thông tin xuất hiện.

Hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank vào khoảng 20,5%, trong khi giới hạn sở hữu nước ngoài thông thường tại các ngân hàng Việt Nam là 30%. Theo Reuters, phương án được thảo luận liên quan đến lượng cổ phần hiện do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, thay vì phát hành thêm cổ phiếu mới.

KB Kookmin cũng lên tiếng

Trước BNP Paribas, KB Kookmin Bank cũng đã phản hồi về thông tin trên.

Trao đổi với Seoul Economic Daily ngày 26/8, đại diện KB Kookmin cho biết khi xem xét mua cổ phần nhằm mở rộng hoạt động, ngân hàng thường xuyên rà soát hàng chục tổ chức tài chính trong và ngoài Hàn Quốc.

“ Techcombank chỉ là một trong số đó và chúng tôi chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại ”, phía KB Kookmin cho biết.

Như vậy, phản hồi của hai ngân hàng nước ngoài có mức độ khác nhau. Trong khi KB Kookmin thừa nhận Techcombank nằm trong nhóm các tổ chức đang được xem xét nhưng cho biết chưa có đàm phán cụ thể, BNP Paribas khẳng định không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank.

Thông tin về thương vụ tiềm năng đã tác động mạnh tới cổ phiếu TCB. Trong phiên 26/8, TCB tăng kịch trần 6,87%, lên 33.450 đồng/cổ phiếu , với thanh khoản tăng đột biến.

Sang phiên 27/8, cổ phiếu TCB tiếp tục tăng 1,2%, đóng cửa ở 33.850 đồng/cổ phiếu . Trong phiên, mã này từng lên tới 35.200 đồng trước khi thu hẹp đà tăng, với gần 24,8 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Techcombank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, có hơn 18 triệu khách hàng và lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 tăng 22,5% so với cùng kỳ.