Diễn biến mới nhất tại dự án nhà ở xã hội của tỷ phú Trần Đình Long: 80 - 90% hồ sơ ban đầu đủ điều kiện về thu nhập

Thông tin từ Hòa Phát cho biết, trong những ngày đầu mở tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng bán hàng Dự án Nhà ở xã hội Hoà Phát - Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ ((thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư đã ghi nhận số lượng lớn người dân và công nhân lao động đến thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tư vấn về nhu cầu nhà ở xã hội.

Đánh giá về tình hình tiếp nhận trong những ngày đầu, đại diện Bộ phận thu hồ sơ cho biết hệ thống hotline và các kênh mạng xã hội của dự án đã tiếp nhận lượng lớn câu hỏi quan tâm từ trước thời điểm mở bán.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 80 - 90% những người quan tâm có điều kiện thu nhập phù hợp với dự án. Đối tượng thường là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả này phản ánh nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội tại khu vực hiện ở mức cao.

Để bảo đảm công tác tiếp nhận diễn ra minh bạch và hiệu quả, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ sẽ nhận hồ sơ mua nhà giai đoạn 1 đến hết ngày 14/09/2026.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Hoà Phát – Yên Mỹ. Ảnh: Hòa Phát.

Dự án Nhà ở xã hội Hoà Phát – Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ làm chủ đầu tư có quy mô 31 ha với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nằm trên Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, sát KCN Yên Mỹ II, dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện khi chỉ mất 15 - 30 phút di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm lân cận, trung tâm Hà Nội và trung tâm tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch, dự án phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín với 25 tòa chung cư (khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội) và 242 căn thương mại thấp tầng. Với hệ thống hạ tầng hiện đại và tiện ích hoàn chỉnh gồm trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và hệ thống an ninh 24/7.

Ở giai đoạn 1, Hòa Phát triển khai 2 cụm tòa cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ (diện tích 34,9 m² – 77 m²) và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 8/2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 hồi tháng 4, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ông Trần Đình Long cho biết trong cơ cấu các mảng kinh doanh của Hòa Phát, bất động sản chiếm tỷ trọng khá nhỏ (chỉ khoảng 5-7%), vì vậy không tác động quá lớn đến Tập đoàn.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản phân hóa mạnh, tỷ phú Trần Đình Long cho biết phân khúc nhà ở xã hội đang cho thấy sức bật ổn định và đầu ra tích cực, đặc biệt là trong chiến lược dài hạn. Nắm bắt xu hướng đó, Tập đoàn Hòa Phát đã bắt đầu định hình hướng đi mới, tập trung vào lĩnh vực nhà ở xã hội với tầm nhìn bền vững, dù biên lợi nhuận không cao nhưng đổi lại là sự chắc chắn trong dòng tiền và hiệu quả đầu tư.

Sau dự án thí điểm đầu tiên tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cho biết, nếu các địa phương khác có quỹ đất phù hợp và hội đủ điều kiện phát triển nhà ở xã hội, Hòa Phát sẵn sàng mở rộng mô hình này trên quy mô toàn quốc.