Quốc Cường Gia Lai ra thông báo quan trọng, tiếp tục xử lý khoản nợ hơn 1.500 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 18/9/2026, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III năm nay.

Theo nghị quyết, nội dung lấy ý kiến liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty. HĐQT đồng thời giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của QCG thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc lấy ý kiến theo quy định.

Động thái này diễn ra sau khi QCG có thay đổi đáng chú ý về người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Cụ thể, HĐQT QCG đã miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc QCG, khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của công ty tại Bến Du thuyền Đà Nẵng. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT QCG.

Ông Hà sẽ đại diện cho hơn 50,6 triệu cổ phần mà QCG đang sở hữu tại Bến Du thuyền Đà Nẵng, tương ứng tỷ lệ 65,48% vốn điều lệ.

Bến Du thuyền Đà Nẵng hiện là một trong ba công ty con của Quốc Cường Gia Lai. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 773 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Theo quy định của QCG, người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn tại doanh nghiệp nhận vốn góp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho HĐQT và thực hiện biểu quyết các vấn đề quan trọng theo chỉ đạo của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, kết quả của Quốc Cường Gia Lai trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Trong quý II, doanh thu của QCG chỉ đạt gần 11,5 tỷ đồng, giảm khoảng 91% so với mức 131 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh lên 167 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9.356%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng đột biến chủ yếu do QCG ghi nhận khoản thu nhập khác từ hoạt động chuyển nhượng tài sản.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QCG đạt khoảng 80 tỷ đồng, mới hoàn thành khoảng 3% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng, tương đương 66% mục tiêu cả năm.

Một trong những khoản mục đáng chú ý nhất trên báo cáo tài chính bán niên của QCG tiếp tục là dự án Phước Kiển. Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp ghi nhận gần 5.407 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án này, chủ yếu gồm tiền đền bù đất, chi phí tư vấn, thiết kế, san lấp mặt bằng và các chi phí trực tiếp khác.

QCG cho biết Cơ quan Thi hành án hiện vẫn giữ một số hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án Phước Kiển. Công ty chỉ được nhận lại số hồ sơ này sau khi hoàn trả đầy đủ 2.882,8 tỷ đồng đã nhận theo hợp đồng Hứa mua, Hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, nhằm bảo đảm nghĩa vụ thi hành án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án phúc thẩm ngày 3/12/2024.

Đến ngày 30/6/2026, QCG đã hoàn trả 1.300 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp tạm thời phân loại khoản giá trị liên quan sang tài sản dài hạn trên báo cáo tình hình tài chính.

Số dư phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island còn 1.582,8 tỷ đồng.