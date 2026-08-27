Chủ tịch FIFA bất ngờ trước sân vận động 60.000 chỗ đang được Vingroup xây dựng tại Hưng Yên

Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại Việt Nam. Cùng đi có Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom, đại diện FIFA, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tại Hưng Yên, đoàn đã tham quan khu vực dự án sân vận động PVF và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ. Theo kế hoạch, sân vận động mới có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, trong khi nhà thi đấu trong nhà có sức chứa khoảng 4.500 chỗ.

Chủ tịch FIFA dành sự quan tâm đặc biệt tới quy mô các công trình thể thao Việt Nam đang đầu tư và bày tỏ sự ngạc nhiên trước những hạng mục đang được triển khai.

Sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025. Bộ Công an là chủ đầu tư, còn Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.

Riêng sân vận động có diện tích hơn 55.000 m², gồm 4 khu khán đài chính A, B, C và D với tổng sức chứa khoảng 60.000 người. Công trình nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92 ha.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của dự án là hệ mái vòm thép có tổng trọng lượng khoảng 8.600 tấn. Theo thiết kế, mái sân có khả năng đóng mở tự động, sử dụng hai tấm màng xuyên sáng kích thước khoảng 78 x 125 m.

Hệ mái có thể chuyển từ trạng thái mở hoàn toàn sang đóng hoàn toàn, hoặc ngược lại, trong khoảng 12-20 phút. Nếu hoàn thiện theo thiết kế, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống mái đóng mở tự động.

Mặt sân cũng được định hướng sử dụng công nghệ cỏ hybrid dạng mô-đun, kết hợp cỏ tự nhiên với hệ thống gia cường nhân tạo. Công nghệ này giúp tăng độ bền, khả năng thoát nước và chịu tải, đồng thời thuận lợi hơn trong việc chăm sóc, phục hồi và chuyển đổi công năng của sân.

Bên trong sân còn được bố trí trung tâm điều hành, khu kỹ thuật, an ninh, phát sóng, phòng báo chí, khu vực cầu thủ, VIP cùng hệ thống dịch vụ phục vụ các sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Sau hơn 10 tháng thi công, hình hài của sân vận động đang ngày càng rõ nét. Theo kế hoạch, công trình hướng tới hoàn thành vào tháng 3/2027.

Sau khi tham quan công trường, Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tiếp tục tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, tham quan khu gym, khách sạn thể thao và hệ thống sân tập.

Tại đây, đoàn FIFA gặp gỡ lãnh đạo, HLV và cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Đội bóng hiện sử dụng cơ sở vật chất tại PVF làm nơi ăn ở và tập luyện. PVF cũng là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lớn của Việt Nam, từng đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

Chuyến thăm PVF diễn ra chỉ ít giờ sau khi ông Gianni Infantino có mặt trên sân Mỹ Đình tối 26/8 để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Tại đây, Chủ tịch FIFA đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Đây là lần thứ hai ông Gianni Infantino đến Việt Nam. Trong chuyến công tác đầu tiên vào tháng 2/2018, Chủ tịch FIFA từng tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nằm cạnh trụ sở VFF tại Hà Nội.

Trước đó, trong chuyến công tác lần này, lãnh đạo FIFA cũng trao đổi với phía Việt Nam về việc tăng cường hợp tác trong phát triển bóng đá.

Phía Việt Nam đề nghị FIFA tiếp tục hỗ trợ đào tạo HLV, trọng tài, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bóng đá nữ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề nghị FIFA hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả năng đăng cai các giải đấu thuộc hệ thống FIFA, trước mắt là những giải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và năng lực tổ chức, sau đó hướng tới các sự kiện có quy mô lớn hơn khi hạ tầng bóng đá được hoàn thiện.

Sau chuyến thăm PVF sáng 27/8, ông Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom di chuyển ra sân bay, kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam.