BOHO tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon: Năng lực nhà thầu nội thất chuẩn quốc tế

Từ chu kỳ nâng cấp khách sạn đến bài toán mới của nhà thầu nội thất

Nhiều khách sạn cao cấp được phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2010 hiện đã bước qua hơn một thập kỷ vận hành. Những năm gần đây, thị trường ghi nhận rõ hơn làn sóng cải tạo, nâng cấp và chuyển đổi thương hiệu, đặc biệt khi ngành du lịch đang phục hồi và các thương hiệu khách sạn quốc tế tiếp tục mở rộng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, JW Marriott Hotel & Suites Saigon là một trường hợp đáng chú ý. Sau thỏa thuận giữa chủ sở hữu Mapletree Investments và Marriott International, khách sạn được chuyển đổi từ thương hiệu InterContinental sang JW Marriott, đặt ra yêu cầu tái định vị, cải tạo và nâng cấp không gian.

Với 305 phòng khách sạn, 260 căn hộ dịch vụ cùng hệ thống không gian công cộng, nhà hàng, bar, gym và spa, dự án có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều nhóm không gian. Trên phạm vi đó, BOHO Corporation được lựa chọn làm nhà thầu nội thất triển khai toàn bộ công tác nội thất của các khu vực này.

Thi công trong điều kiện khách sạn vẫn vận hành

Tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon, quá trình cải tạo được triển khai trong khi khách sạn vẫn duy trì hoạt động, đặt ra thách thức đặc biệt cho nhà thầu BOHO: giữ cho công trường gần như "vô hình" trong trải nghiệm của khách lưu trú.

Khác với công trình xây mới, một khách sạn đang vận hành không cho phép nhà thầu triển khai đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng. Kế hoạch thi công vì vậy được chia theo từng khu vực, với thời điểm tiếp nhận và bàn giao riêng.

Bên cạnh những yêu cầu bắt buộc về tiến độ và chất lượng hoàn thiện, vấn đề về tiếng ồn, bụi, luồng vận chuyển vật tư, lối đi của nhân sự thi công và khu vực tập kết đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, hạng mục lối đi tạm dành cho khách hàng cũng cần được thiết kế riêng biệt, phù hợp với tiêu chuẩn không gian và vận hành của khách sạn 5 sao.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nam, Giám đốc dự án của BOHO chia sẻ " Mỗi khu vực phải tạm ngưng khai thác đều trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu của khách sạn. Vì vậy, chúng tôi và các bên liên quan tính rất kỹ kế hoạch tiếp cận mặt bằng, đồng thời module hóa tối đa các hạng mục có thể sản xuất tại nhà máy nhằm rút ngắn thời gian thi công và duy trì chất lượng đồng nhất.

Với một dự án cải tạo, phát sinh trong quá trình triển khai là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là nhà thầu phải đủ linh hoạt để thích ứng, đồng thời có sẵn nguồn lực chuyên môn để đưa ra giải pháp kịp thời. Tại BOHO, đội ngũ chuyên gia từ nhiều phòng ban như thiết kế, kỹ thuật thi công, tìm nguồn - mua hàng, quản lý lực lượng thi công sẽ phối hợp trực tiếp cùng ban chỉ huy, đưa ra các phương án phù hợp với điều kiện thực tế mà vẫn giữ được tiến độ và chất lượng chung của dự án."

Không gian The Lounge. Ảnh: BOHO

Chuyển hóa tinh thần thiết kế cho không gian cao cấp

Với một khách sạn cao cấp, chất lượng hoàn thiện còn được nhìn nhận ở khả năng giữ được tinh thần thiết kế và trải nghiệm mà thương hiệu muốn truyền tải khi không gian đi vào vận hành.

"JW Marriott nổi tiếng với cách định hình trải nghiệm lưu trú đề cao sự tĩnh tại, hiện diện trong từng khoảnh khắc, kết nối với thiên nhiên và cảm giác được chăm sóc. Do đó, khi triển khai từng chi tiết, chúng tôi luôn nhìn về cảm nhận cuối cùng của khách lưu trú: từ sắc độ ánh sáng, cảm nhận khi tiếp xúc với vật liệu tự nhiên, sự liền mạch của vân đá đến tỷ lệ và độ êm ái của nội thất ",ông Nguyễn Phước Đại Lộc, Điều phối Thiết kế BOHO cho biết.

Với 305 phòng khách sạn và 260 căn hộ dịch vụ, bài toán lớn nằm ở tính nhất quán. Một chi tiết có thể dễ kiểm soát ở một phòng mẫu, nhưng khi được lặp lại trên hàng trăm không gian, mọi sai lệch nhỏ đều có thể tạo ra khác biệt rõ rệt. Vì vậy, tiêu chuẩn từ phòng mẫu cần được chuyển thành quy trình triển khai đồng nhất từ sản xuất, kiểm tra chất lượng đến lắp đặt hàng loạt.

Khối phòng khách sạn. Ảnh: BOHO

Ở các không gian công cộng như sảnh, The Lounge, nhà hàng và bar, yêu cầu lại chuyển sang mức độ tùy biến và độ tinh xảo của từng chi tiết. Đây là những khu vực tập trung nhiều chi tiết mang tính đặc thù theo từng không gian, với yêu cầu xử lý chính xác tại các điểm tiếp giáp giữa nhiều loại vật liệu. Chất lượng không chỉ nằm ở từng vật liệu riêng lẻ, mà ở mức độ hòa hợp của chúng trong tổng thể: độ liền mạch của vân đá, tỷ lệ của chi tiết kim loại, các khe tiếp giáp hay cách ánh sáng tương tác với bề mặt hoàn thiện.

Nhà hàng Nikura. Ảnh: BOHO

Sự khác biệt giữa hai nhóm không gian cho thấy một dự án khách sạn cao cấp đòi hỏi nhà thầu phải xử lý đồng thời hai bài toán: duy trì chất lượng đồng nhất trên quy mô lớn và kiểm soát độ chính xác ở những chi tiết mang tính đặc thù cao.

Chuỗi triển khai xuyên suốt từ thiết kế đến sản xuất và công trường

Để xử lý đồng thời bài toán về quy mô và mức độ hoàn thiện, quá trình triển khai tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon được tổ chức theo một chuỗi liên kết giữa thiết kế - kỹ thuật, sản xuất và công trường.

Ở giai đoạn đầu, năng lực đọc hiểu thiết kế giúp đội ngũ BOHO đề xuất các giải pháp có thể triển khai trong điều kiện thực tế, từ cấu tạo, vật liệu đến phương án lắp đặt và vẫn đáp ứng yêu cầu cao về thẩm mỹ.

Với lợi thế sở hữu nhà máy nội thất đạt chứng nhận LEED Gold, BOHO có thể tổ chức sản xuất, kiểm tra chất lượng và module hóa nhiều cấu kiện trước khi đưa đến công trường, qua đó giảm áp lực thi công trực tiếp tại khách sạn, duy trì tính nhất quán giữa các khu vực và rút ngắn thời gian lắp đặt.

Không gian Executive Lounge. Ảnh: BOHO

Cơ hội cho doanh nghiệp nội thất Việt tham gia sâu hơn vào các dự án chuẩn quốc tế

Làn sóng nâng cấp và chuyển đổi thương hiệu đang mở thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nội thất Việt Nam tham gia vào những dự án khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy các doanh nghiệp trong nước có lợi thế về năng lực sản xuất trong nước, chuỗi cung ứng và tốc độ phản hồi, nền tảng này chưa đủ để đảm nhận những phạm vi công việc ngày càng lớn và phức tạp.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng Nam: "Để tham gia vào các dự án mang tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp nội thất Việt Nam cần vượt ra khỏi vai trò chỉ sản xuất hoặc thi công. Nhà thầu phải am hiểu thiết kế, làm chủ vật liệu, kiểm soát quá trình sản xuất, đồng thời chủ động tư vấn các giải pháp phù hợp với thực tế triển khai, để đưa ý tưởng từ bản vẽ đến không gian hoàn thiện một cách nhất quán" .

JW Marriott Hotel & Suites Saigon là một trường hợp cho thấy yêu cầu đó trong thực tế. Với phạm vi triển khai lớn, tiêu chuẩn hoàn thiện cao và đặc thù thi công trong một khách sạn đang khai thác, dự án đòi hỏi sự kết nối xuyên suốt giữa thiết kế - kỹ thuật, sản xuất và công trường. Qua đó, BOHO Corporation cho thấy năng lực tổng thể ở khả năng tổ chức và phối hợp toàn bộ quá trình triển khai, có khả năng chủ động trước sự thay đổi của thị trường và tiến xa hơn trong chuỗi triển khai các dự án khách sạn cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.