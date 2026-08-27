Vụ Hòa Phát đề nghị điều tra thép Trung Quốc bán phá giá: Diễn biến mới nhất từ Bộ Công thương

Theo thông báo mới nhất của Cục Phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi tới các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài liên quan đến vụ việc. Các doanh nghiệp được yêu cầu hoàn tất và gửi câu trả lời chậm nhất vào ngày 2/10/2026.



Vụ việc mang mã AD24, Bộ Công Thương chính thức khởi xướng ngày 27/7/2026. Nhóm sản phẩm nằm trong phạm vi điều tra gồm thanh thép dự ứng lực thuộc các mã HS 7227.20.00, 7228.20.11, 7228.20.19 và 7229.20.00.



Cơ quan điều tra xác định thời kỳ xem xét hành vi bán phá giá từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026. Đối với việc đánh giá thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, dữ liệu sẽ được xem xét trong giai đoạn dài hơn, từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/6/2026.



Quyết định điều tra được đưa ra sau quá trình thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.



Đứng đơn yêu cầu điều tra là Công ty TNHH MTV Thép dự ứng lực Hòa Phát, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hòa Phát, và CTCP Thép dự ứng lực Việt Nhật. Đây là hai doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự tại Việt Nam.



Theo hồ sơ gửi Bộ Công Thương, phía nguyên đơn cho rằng thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc đang được xuất khẩu vào Việt Nam với mức giá có dấu hiệu bán phá giá. Lượng hàng nhập khẩu này bị cáo buộc đã gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong nước.﻿