Bí mật phía sau 900 cửa hàng Manwah, King BBQ, Sushi Kei, GoGi...: Chỉ 3 ông lớn sở hữu gần như toàn bộ, có doanh nghiệp thu 7.700 tỷ đồng/năm

Đi một vòng tầng ẩm thực của một trung tâm thương mại lớn, khách hàng có thể bắt gặp nhà hàng nướng Hàn Quốc, lẩu Đài Loan, sushi Nhật Bản, món Thái, pizza hay kem nằm cách nhau chỉ vài chục mét. Mỗi quán có một biển hiệu, phong cách và thực đơn riêng, tạo cảm giác đây là hàng loạt doanh nghiệp khác nhau đang cạnh tranh để giành khách.

Nhưng lần theo doanh nghiệp đứng phía sau, bức tranh lại khác.

King BBQ, Khao Lao hay Sushi Kei cùng nằm trong hệ thống Goldsun Food. GoGi House, Kichi-Kichi hay Manwah thuộc Golden Gate. The Pizza Company và AKA House thì cùng được QSR Vietnam vận hành tại Việt Nam.

Tên của những doanh nghiệp này thường không phải thứ nổi bật nhất trên mặt tiền nhà hàng. Thứ khách hàng nhìn thấy trước tiên vẫn là hàng chục thương hiệu khác nhau.

Quy mô phía sau các biển hiệu đó, tuy nhiên, không hề nhỏ.

3 DOANH NGHIỆP ĐỨNG SAU KHOẢNG 900 CỬA HÀNG

Báo cáo về thị trường nhà hàng Việt Nam được Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố tháng 7/2026 cho thấy Golden Gate là hệ thống lớn nhất trong nhóm các chuỗi nhà hàng nội địa được tổ chức này thống kê.

Theo dữ liệu JETRO tổng hợp từ website và thông tin doanh nghiệp tại thời điểm tháng 5/2026, Golden Gate có khoảng 600 nhà hàng. Goldsun Food đứng phía sau với khoảng 170 nhà hàng, còn QSR Vietnam có khoảng 130 nhà hàng.

Như vậy, cộng ba hệ thống lớn nhất trong bảng thống kê của JETRO, quy mô đạt khoảng 900 điểm kinh doanh.

Golden Gate cũng tự giới thiệu hiện sở hữu gần 40 thương hiệu với khoảng 600 nhà hàng tại 42 tỉnh, thành. Hệ thống trải từ lẩu, nướng đến món Á, Âu và cà phê.

Ở vị trí tiếp theo, Goldsun Food là doanh nghiệp đứng phía sau King BBQ cùng nhiều chuỗi nhà hàng quen thuộc khác. Website doanh nghiệp cho biết hệ thống hiện có 13 thương hiệu lớn.

Ảnh: Jetro

QSR Vietnam có quy mô nhỏ hơn hai doanh nghiệp trên nhưng cũng đã vượt mốc 100 điểm bán. Công ty công bố đang vận hành hơn 130 nhà hàng trên toàn quốc, với khoảng 4.000 nhân viên. Hệ thống cho biết phục vụ khoảng 12,59 triệu suất ăn mỗi năm.

Điều đáng chú ý là con số hàng trăm nhà hàng của mỗi hệ thống không được nhân rộng bằng một biển hiệu duy nhất. Các doanh nghiệp triển khai nhiều concept và thương hiệu khác nhau, khiến tên công ty mẹ ít xuất hiện hơn đáng kể so với các thương hiệu mà người tiêu dùng trực tiếp nhìn thấy.

Phía sau khoảng 600 nhà hàng của Golden Gate là doanh thu gần 7.700 tỷ đồng

Quy mô của những hệ thống này thể hiện rõ hơn khi nhìn vào doanh thu.

Theo Báo cáo thường niên 2025, Golden Gate đạt 7.691 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15,9% so với năm 2024. Bình quân, con số này tương đương hơn 21 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 214 tỷ đồng, tăng 113% so với năm trước. EBITDA hợp nhất đạt 731 tỷ đồng.

Năm 2025 cũng là thời điểm Golden Gate hoàn tất mua lại The Coffee House. Theo báo cáo của doanh nghiệp, thương vụ mang thêm 93 cửa hàng và nâng tổng số điểm kinh doanh của tập đoàn lên trên 560 nhà hàng và cửa hàng vào cuối năm.

Con số này có sự khác biệt nhất định với mức khoảng 600 nhà hàng JETRO ghi nhận tại tháng 5/2026, do hai nguồn sử dụng thời điểm thống kê khác nhau.

Một năm trước đó, Golden Gate ghi nhận 6.633,7 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu năm 2024 tăng 5,5% so với năm 2023 nhưng lợi nhuận giảm 27,7%. Đây là số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của công ty.

Cũng chính năm 2024 là thời điểm có thể đặt Golden Gate cạnh Goldsun Food bằng số liệu tài chính được công bố tương đối đầy đủ.

Theo Báo cáo thường niên của VNDirect, doanh nghiệp khi đó còn ghi nhận Goldsun Food là công ty liên kết. Năm 2024, Goldsun Food đạt 1.377 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Goldsun Food tại cuối năm đạt 1.523 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cùng lấy năm 2024 làm mốc, doanh thu của Golden Gate tương đương khoảng 4,8 lần Goldsun Food: 6.634 tỷ đồng so với 1.377 tỷ đồng.

Khoảng cách về lợi nhuận còn lớn hơn. Golden Gate báo lãi sau thuế hơn 100 tỷ đồng trong khi Goldsun Food đạt 5 tỷ đồng.

Theo Báo cáo thường niên 2025, Golden Gate đạt 7.691 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15,9% so với năm 2024. Bình quân, con số này tương đương hơn 21 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

VNDirect sau đó ra quyết định chuyển nhượng cổ phần Goldsun Food vào ngày 21/3/2025 để doanh nghiệp F&B này không còn là công ty liên kết. Vì vậy, báo cáo của VNDirect không còn cung cấp dữ liệu tài chính Goldsun theo cách tương tự cho năm 2025.

Điều này cũng khiến dữ liệu tài chính mới nhất của các "ông chủ" nhà hàng không đồng đều. Golden Gate là công ty công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên khá đầy đủ, trong khi với Goldsun Food hay QSR Vietnam, lượng thông tin tài chính công khai hiện hạn chế hơn.

Riêng QSR Vietnam không công bố doanh thu trên website, nhưng các chỉ số vận hành cho thấy quy mô đáng kể: Hơn 130 nhà hàng, 4.000 nhân viên và hơn 12,5 triệu suất ăn mỗi năm.

Phía sau vẫn còn một lớp doanh nghiệp nhỏ hơn

Golden Gate, Goldsun và QSR chưa phải toàn bộ bức tranh.

Theo JETRO, Takahiro Corporation - doanh nghiệp đứng sau một số nhà hàng Nhật Bản và Thái Lan - có khoảng 40 điểm kinh doanh. Hoàng Yến Group và Lotus Food Group cùng ở mức khoảng 30 nhà hàng, trong khi D1 Concepts có khoảng 10 điểm vào thời điểm tháng 5/2026.

Khoảng cách với nhóm dẫn đầu là rất lớn.

Riêng số nhà hàng Golden Gate được JETRO thống kê đã lớn hơn tổng quy mô của Goldsun, QSR, Takahiro, Hoàng Yến, Lotus Food và D1 Concepts cộng lại.

Dữ liệu này cũng cho thấy thị trường có rất nhiều biển hiệu, nhưng số doanh nghiệp đạt được mạng lưới hàng trăm điểm bán lại không nhiều.

JETRO nhận xét rằng ngay cả đối với doanh nghiệp nội địa, việc phát triển nhiều cửa hàng tại nhiều địa phương ở Việt Nam vẫn không dễ dàng. Golden Gate được tổ chức này xem là trường hợp nổi bật về quy mô, trong khi phần lớn hệ thống còn lại nhỏ hơn đáng kể.

Theo JETRO, những thách thức của việc mở rộng chuỗi bao gồm chuẩn hóa vận hành, quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu và thiết lập mô hình kinh doanh. Đối với các món ăn địa phương như phở hay bánh mì, số trường hợp mở rộng thành công trên phạm vi toàn quốc thậm chí còn hạn chế hơn.



