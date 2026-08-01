Giá trị Vingroup lên kỷ lục gần 70 tỷ USD, vào Top 5 Đông Nam Á: Gấp 4 lần Singapore Airlines và gấp 4,5 lần Grab

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở mức 236.000 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu này đã tăng từ 200.000 đồng/cp ngày 19/8 lên 230.000 đồng/cp vào ngày 26/8, tương ứng mức tăng 15% chỉ sau 5 phiên giao dịch.

Đà tăng mạnh của VIC kéo giá trị thị trường của Vingroup lên mức cao kỷ lục. Theo CompaniesMarketCap, tại ngày 27/8/2026, vốn hóa Vingroup đạt 67,8 tỷ USD, đưa tập đoàn Việt Nam đứng thứ 5 Đông Nam Á về vốn hóa thị trường

Vingroup vào Top 5 Đông Nam Á

Đứng đầu khu vực hiện là DBS Group của Singapore với vốn hóa khoảng 169,3 tỷ USD.

Tiếp theo là OCBC với khoảng 109,4 tỷ USD, Delta Electronics Thailand với 97 tỷ USD và Sea Limited với khoảng 75,4 tỷ USD. Sea Limited là tập đoàn công nghệ Singapore sở hữu Shopee và Garena.

Ngay sau Sea Limited là Vingroup với 67,8 tỷ USD.

Xếp sau tập đoàn Việt Nam là Singtel với khoảng 58,4 tỷ USD, UOB khoảng 52,8 tỷ USD và Bank Central Asia của Indonesia khoảng 44,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, Flex của Singapore hiện có vốn hóa khoảng 41,3 tỷ USD, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. PTT của Thái Lan đứng thứ 10 với khoảng 34,6 tỷ USD. Như vậy, Maybank của Malaysia với khoảng 33,9 tỷ USD hiện đứng ngoài Top 10.

Như vậy, trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á hiện có ba đại diện Singapore, một doanh nghiệp Thái Lan và một doanh nghiệp Việt Nam.

Vingroup cũng đang tiến gần Sea Limited. Với mức vốn hóa lần lượt 67,8 tỷ USD và 75,4 tỷ USD, khoảng cách giữa hai doanh nghiệp hiện còn khoảng 7,6 tỷ USD.

Gấp 4 lần Singapore Airlines, gần 5 lần Grab

Quy mô của Vingroup càng đáng chú ý khi đặt cạnh những thương hiệu Đông Nam Á quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Theo CompaniesMarketCap, Singapore Airlines hiện có vốn hóa khoảng 17,1 tỷ USD. Như vậy, giá trị thị trường của Vingroup lớn gần 4 lần hãng hàng không quốc gia Singapore.

Trong khi đó, Grab Holdings hiện được định giá khoảng 14,9 tỷ USD. Vốn hóa Vingroup vì thế lớn hơn khoảng 4,5 lần Grab.