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VinFast, GSM ký kết trang bị 3.000 ô tô điện với một đối tác

| | Doanh nghiệp

VinFast, GSM ký kết trang bị 3.000 ô tô điện với một đối tác

Theo thỏa thuận 3 bên, từ nay đến năm 2027, Xe Nhanh Việt Nam sẽ trang bị 3.000 xe ô tô điện VinFast để triển khai dịch vụ vận tải hành khách trên nền tảng Green SM Platform.

Ngày 28/08/2026, Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty TNHH Xe Nhanh Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh.

Theo thỏa thuận 3 bên, từ nay đến năm 2027, Xe Nhanh Việt Nam sẽ trang bị 3.000 xe ô tô điện VinFast để triển khai dịch vụ vận tải hành khách trên nền tảng Green SM Platform.

3.000 ô tô điện VinFast dự kiến cung cấp cho Xe Nhanh Việt Nam gồm các mẫu Minio Green, EC Van, Limo Green, VF 5, Herio Green. Số xe trên sẽ được Xe Nhanh Việt Nam bổ sung vào đội xe đang vận doanh trên nền tảng Green SM tại TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai và Tây Ninh.

Song song với việc tăng cường đội xe, Xe Nhanh Việt Nam đã triển khai đầu tư hạ tầng trạm sạc của V-Green tại Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Cùng với đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Xanh Go, Xe Nhanh Việt Nam là doanh nghiệp vận tải hoạt động theo định hướng lấy công nghệ, chất lượng dịch vụ và phương tiện xanh làm nền tảng. Xe Nhanh Việt Nam đã đồng hành cùng hệ sinh thái GSM và VinFast ngay từ những ngày đầu của làn sóng chuyển đổi xanh và đối tác hàng đầu về triển khai mô hình “cho thuê sở hữu” của GSM trong năm 2025.

Với việc đặt mua 3.000 xe VinFast mới, Xe Nhanh Việt Nam và đơn vị thành viên Xanh Go sẽ mở rộng quy mô mô hình vận tải bằng xe điện, thúc đẩy xu hướng giao thông xanh trong cộng đồng, đồng thời tối ưu chi phí, hiệu quả vận hành, tạo ra những cơ hội phát triển mới cho cộng đồng tài xế.

Yên Chi

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