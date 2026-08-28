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Jiyeon (T-ARA) đã có mặt tại Quảng Ninh, hãng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tung loạt ảnh trước đại nhạc hội 100.000 người

| | Doanh nghiệp

Jiyeon (T-ARA) đã có mặt tại Quảng Ninh, hãng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tung loạt ảnh trước đại nhạc hội 100.000 người

Trước giờ diễn ra chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, Jiyeon (T-ARA) đã xuất hiện tại sân khấu Quảng trường 30/10 để tổng duyệt, trong khi Trung Nguyên Legend cũng liên tiếp có động thái liên quan nữ ca sĩ Hàn Quốc.

Chiều 28/8, hình ảnh Jiyeon (T-ARA) có mặt tại Quảng trường 30/10, Hạ Long, Quảng Ninh thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo Fanpage Quảng Ninh, nữ ca sĩ đã bắt đầu tổng duyệt cho chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra vào tối cùng ngày. Hình ảnh được đăng tải cho thấy Jiyeon xuất hiện trên sân khấu trong trang phục tập luyện, hoàn thiện phần trình diễn trước giờ lên sóng.

Sự xuất hiện của Jiyeon lần này cũng gắn với Trung Nguyên Legend, là “Đối tác Kiến tạo Tương lai” của chương trình.

Trong ngày 28/8, Trung Nguyên Legend đăng thông điệp “Chào đón Jiyeon (T-ARA) đến Quảng Ninh”, đồng thời giới thiệu không gian của thương hiệu tại khu vực Quảng trường 30/10.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đăng video Jiyeon gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam, nhắc tới G7 và Trung Nguyên Legend trước chuyến biểu diễn tại Quảng Ninh.

Chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra tối 28/8 tại Quảng trường 30/10 và khu vực đường Trần Quốc Nghiễn. Theo thông tin từ phía Quảng Ninh, sự kiện quy tụ khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và dự kiến thu hút khoảng 100.000 khán giả.

Ngoài Jiyeon, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như Tùng Dương, Đen, SOOBIN, Tóc Tiên, Rhyder, Phương Ly, Hồ Quỳnh Hương và Ngọc Anh.

Jiyeon sinh năm 1993, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc T-ARA, một trong những nhóm K-pop từng có lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam.

Anh Khôi

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