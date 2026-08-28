Công ty của ông Đặng Thành Tâm khởi công Khu công nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Ngày 27/8, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL, mã SGT) chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Triều tại phường Hoàng Quế, Quảng Ninh.

SAIGONTEL là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), do ông Đặng Thành Tâm giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Hệ sinh thái này hoạt động mạnh trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước.﻿

Khu công nghiệp Đông Triều có quy mô 116,92 ha, tổng vốn đầu tư 1.515,2 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 19/5/2025.

Nằm ở khu vực phía Tây Quảng Ninh, KCN Đông Triều được hưởng lợi từ mạng lưới kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Dự án cách trung tâm Hải Phòng và sân bay quốc tế Cát Bi khoảng 50 km, cảng Cái Lân 60 km, cảng quốc tế Lạch Huyện 62 km và sân bay quốc tế Vân Đồn khoảng 120 km.

Theo định hướng phát triển, tối thiểu 60% quỹ đất công nghiệp sẽ được ưu tiên cho các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao như điện tử - bán dẫn, vi mạch và linh kiện, dược phẩm và thiết bị y tế kỹ thuật cao, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Bên cạnh khu vực sản xuất, dự án dành 9,82 ha để phát triển khu nhà ở công nhân và các tiện ích văn hóa - thể thao, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 6.280 người. Khi đi vào hoạt động, KCN Đông Triều được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 6.000-10.000 lao động.

Lễ khởi công diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Tại lễ khởi công, SAIGONTEL cho biết sẽ đồng thời triển khai xây dựng hạ tầng và xúc tiến đầu tư, tận dụng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp xanh và công nghệ cao của Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, KCN Đông Triều dự kiến bắt đầu vận hành và đón các nhà đầu tư thứ cấp từ năm 2028.

SAIGONTEL là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), hoạt động trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, công nghệ và dịch vụ phục vụ nhà đầu tư. Quảng Ninh được doanh nghiệp xác định là một trong những địa bàn chiến lược trong định hướng đầu tư dài hạn tại khu vực phía Bắc.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2026, SAIGONTEL ghi nhận doanh thu thuần hơn 329 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 52,4 tỷ đồng, tăng khoảng 1.900%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 391 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 52,9 tỷ đồng.﻿