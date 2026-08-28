Sếp Thế Giới Di Động muốn bán 1 triệu cổ phiếu MWG, chuyển sang mua Điện Máy Xanh

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành công ty.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán MWG, tăng sở hữu tại Điện Máy Xanh

Theo đăng ký, ông Hiểu Em dự kiến bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến 6/10/2026. Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó chuyển vốn sang cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với định hướng đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp này.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu MWG do ông Hiểu Em nắm giữ sẽ giảm từ khoảng 2,26 triệu đơn vị xuống còn 1,26 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 0,15% xuống khoảng 0,08% vốn Thế Giới Di Động.

Đáng chú ý, Điện Máy Xanh là công ty con trong hệ sinh thái MWG và cũng là doanh nghiệp ông Đoàn Văn Hiểu Em trực tiếp điều hành. Hoạt động của công ty tập trung vào các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị công nghệ, đồng thời mở rộng sang dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt.

Cổ phiếu DMX mới chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8/2026. Ngay trong phiên đầu tiên, ông Hiểu Em đã mua thêm 268.000 cổ phiếu DMX bằng phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DMX do ông nắm giữ tăng từ khoảng 3,83 triệu lên 4,1 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,302% lên 0,32% vốn doanh nghiệp.

Như vậy, động thái bán bớt MWG diễn ra trong bối cảnh ông Hiểu Em đang gia tăng sở hữu tại Điện Máy Xanh, doanh nghiệp mà ông trực tiếp giữ vai trò điều hành.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài vừa hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu MWG theo đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 31/7 đến 13/8/2026.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Đức Tài nâng lượng cổ phiếu MWG nắm giữ từ hơn 32,4 triệu lên hơn 33,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,196% lên 2,264%.

MWG đạt doanh thu hơn 111.000 tỷ đồng sau 7 tháng

Về hoạt động kinh doanh, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần 111.394 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ. Con số này tương đương khoảng 60% kế hoạch doanh thu cả năm ở mức 185.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn, nhóm Điện Máy Xanh đóng góp lớn nhất với tỷ trọng khoảng 45%. Bách Hóa Xanh đứng thứ hai với 30,5%, trong khi Thế Giới Di Động và TopZone chiếm 22,5%. Các mảng còn lại đóng góp khoảng 2%.

Riêng nhóm DMX, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, mang về 75.200 tỷ đồng doanh thu trong 7 tháng đầu năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Kênh bán hàng trực tuyến đóng góp khoảng 13%.

Bách Hóa Xanh đạt doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28%, chủ yếu nhờ hai nhóm hàng thực phẩm tươi sống và FMCG.

Ở mảng dịch vụ, doanh thu từ hoạt động mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ và chiếm 38% doanh thu. Tổng giá trị giao dịch thanh toán tiện ích và đại lý ngân hàng đạt khoảng 65.000 tỷ đồng với 43 triệu giao dịch.

Hoạt động Điện Máy Xanh ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 43%, trong đó doanh thu ngoài chuỗi Điện Máy Xanh chiếm khoảng 11%. Super App và kênh online mang về 9.600 tỷ đồng, tương đương 13% doanh thu của nhóm.

Tại Indonesia, chuỗi EraBlue ghi nhận doanh thu 2.228 tỷ rupiah, tăng 89% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng đầu năm, chuỗi mở thêm 102 cửa hàng và đạt mức tăng trưởng 15% tại các điểm bán hiện hữu.

Đến cuối tháng 7/2026, hệ thống MWG có 1.005 cửa hàng Thế Giới Di Động, bao gồm TopZone; 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh; 3.378 cửa hàng Bách Hóa Xanh; 420 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AVAKids.

Bên cạnh đó, liên doanh EraBlue tại Indonesia đã phát triển lên 283 cửa hàng. Tổng số điểm bán thuộc các chuỗi được MWG công bố đạt 7.183 cửa hàng, trong đó 6.900 điểm bán nằm tại Việt Nam.