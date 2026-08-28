PV GAS không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng, chuẩn bị họp bất thường vào tháng 9 tới

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) vừa công bố thông tin về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2026, PV GAS có 24.743 cổ đông, nắm giữ tổng cộng khoảng 2,4 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, số cổ phiếu có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của các cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ đạt hơn 102 triệu đơn vị, tương đương 4,24%.

Trong khi đó, quy định hiện hành yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Như vậy, cơ cấu sở hữu hiện tại khiến PV GAS không đáp ứng tiêu chí này.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tỷ lệ sở hữu áp đảo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), hiện nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS.

Doanh nghiệp cho biết trong thời hạn một năm kể từ thời điểm không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng, PV GAS vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp đại chúng.

Vấn đề duy trì tư cách công ty đại chúng và giao dịch cổ phiếu GAS trên thị trường từng được ban lãnh đạo đề cập tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Khi đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình cho biết PV GAS đã làm việc với Petrovietnam, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ để tìm phương án giúp PV GAS cùng một số đơn vị liên quan tiếp tục duy trì giao dịch trên sàn.

Theo ông Bình, Petrovietnam đã đồng thuận và đang chỉ đạo triển khai các phương án liên quan. PV GAS cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý và cập nhật thông tin tới cổ đông khi có diễn biến mới.

Song song với vấn đề cơ cấu cổ đông, PV GAS dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 14/9 theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP HCM. Nội dung đáng chú ý là các tờ trình về công tác nhân sự theo giới thiệu của cổ đông lớn.

Trước đó, từ ngày 21/7/2026, ông Phạm Văn Phong thôi giữ chức Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật nhưng tiếp tục là thành viên HĐQT. Ông Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc, được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật cho đến khi doanh nghiệp hoàn tất việc kiện toàn nhân sự.

Về hoạt động kinh doanh, PV GAS ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2026. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 95.300 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 12.600 tỷ đồng, tăng 20%.

Doanh nghiệp cũng đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 107% kế hoạch cả năm.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu 142.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng. Với kết quả sau 7 tháng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đã vượt khoảng 12,5% mục tiêu năm.

Riêng trong nửa đầu năm, PV GAS đạt gần 81.269 tỷ đồng doanh thu và khoảng 11.208 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng gần 46% và hơn 19% so với cùng kỳ. Sang tháng 7, doanh nghiệp ghi nhận thêm 14.031 tỷ đồng doanh thu và 1.392 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.