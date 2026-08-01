“Ông trùm” BOT được chọn làm tuyến đường 6.276 có 10-14 làn xe tại cửa ngõ huyết mạch của TP.HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa công bố thông tin bất thường liên quan dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Theo CII, ngày 26/8/2026, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5588/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh gồm CII, Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%, còn CII PPP là thành viên đứng đầu liên danh.

Dự án nằm tại phường Hiệp Bình, dài khoảng 5,9 km, với tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, Quốc lộ 13 sẽ có mặt cắt ngang rộng 60 m. Phần đường trên cao gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, đảm nhiệm lưu lượng giao thông liên vùng; hệ thống đường song hành bên dưới có quy mô 8-10 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h, phục vụ giao thông nội đô.

Như vậy, toàn tuyến sau khi nâng cấp có quy mô tương đương 10-14 làn xe, cùng hệ thống cầu, nút giao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Quốc lộ 13 là một trong những trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Bắc - Đông Bắc TP.HCM, kết nối khu vực trung tâm với Bình Dương cũ, đồng thời dẫn dòng phương tiện tới các tuyến vành đai và cao tốc liên vùng.

Tuyến này cũng nằm trong nhóm 10 tuyến đường tốc độ nhanh đang được TP.HCM định hướng triển khai, với mục tiêu hạn chế giao cắt, tăng khả năng lưu thông liên tục từ khu vực trung tâm ra các cửa ngõ.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công ngày 29/8/2026, thuộc nhóm công trình giao thông - hạ tầng trọng điểm được TP.HCM triển khai dịp Quốc khánh 2/9.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thi công dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến 2028, trước khi đưa vào khai thác từ đầu năm 2029.

Không chỉ tham gia đoạn Quốc lộ 13 dài 5,9 km, liên danh này còn đang được TP.HCM giao nghiên cứu đầu tư, cải tạo trục giao thông Bình Triệu - Hàng Xanh về phía trung tâm.

Theo phương án nghiên cứu, dự án có thể gồm tuyến đường trên cao dọc trục Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đinh Bộ Lĩnh, xây cầu Bình Triệu 3, hoàn chỉnh nút giao Hàng Xanh và xây dựng nút giao Đài Liệt sĩ.

Nếu các dự án được triển khai đồng bộ, TP.HCM sẽ hình thành một hành lang giao thông quy mô lớn từ khu vực Bình Dương cũ, qua Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu và kéo sâu về khu vực trung tâm.

CII là một trong những doanh nghiệp tư nhân có nhiều năm tham gia đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức BOT tại Việt Nam.

Trước Quốc lộ 13, doanh nghiệp này cũng đang tham gia dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng.

Theo CII, việc được lựa chọn thực hiện dự án Quốc lộ 13 sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư hạ tầng, tạo nguồn dự án cho các năm tới và gia tăng cơ hội tham gia những dự án giao thông lớn khác trong bối cảnh đầu tư công và PPP đang được đẩy mạnh.