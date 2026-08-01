Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viettel sắp nhận về gần 10.000 tỷ đồng tiền cổ tức

| | Doanh nghiệp

Viettel sắp nhận về gần 10.000 tỷ đồng tiền cổ tức

Viettel đang sở hữu hơn 99% vốn điều lệ VGI, đồng nghĩa phần lớn khoản cổ tức sẽ chảy về Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, khoảng 9.932 tỷ đồng tiền mặt.

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel – Viettel Global (VGI) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/9/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả lên tới 33%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.300 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 15/10/2026.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền VGI dự kiến chi ra cho đợt cổ tức này vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viettel đang sở hữu hơn 99% vốn điều lệ VGI, đồng nghĩa phần lớn khoản cổ tức sẽ chảy về Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, khoảng 9.932 tỷ đồng tiền mặt.

Mức cổ tức lớn này được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh kỷ lục. Năm 2025, VGI đạt 44.271 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 56,3% – mức cao nhất từ trước đến nay.

Khoản cổ tức khoảng 10.000 tỷ đồng tương đương gần 89% lợi nhuận sau thuế năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang có khả năng tạo ra lượng tiền mặt đáng kể để phân phối cho cổ đông.

Đà tăng trưởng thậm chí còn được duy trì trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, VGI ghi nhận 26.178 tỷ đồng doanh thu, tăng 29,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.333 tỷ đồng, tăng gần 94%. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 đã vượt 92.500 tỷ đồng, tăng khoảng 11.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
BNP Paribas không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank?

BNP Paribas không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank? Nổi bật

Nhóm NutiFood muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu "Vua sữa đậu" Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,4%

Nhóm NutiFood muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu "Vua sữa đậu" Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,4% Nổi bật

Theo chân 'cá mập': Bill Gates rút hơn 818 triệu USD khỏi tập đoàn của Warren Buffett, lần đầu tiên mua cổ phiếu một tập đoàn bán lẻ

Theo chân 'cá mập': Bill Gates rút hơn 818 triệu USD khỏi tập đoàn của Warren Buffett, lần đầu tiên mua cổ phiếu một tập đoàn bán lẻ

00:02 , 28/08/2026
Giá trị Vingroup lên kỷ lục gần 70 tỷ USD, vào Top 5 Đông Nam Á: Gấp 4 lần Singapore Airlines và gấp 4,5 lần Grab

Giá trị Vingroup lên kỷ lục gần 70 tỷ USD, vào Top 5 Đông Nam Á: Gấp 4 lần Singapore Airlines và gấp 4,5 lần Grab

00:01 , 28/08/2026
TP.HCM dùng 2 lô đất ở trung tâm thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ

TP.HCM dùng 2 lô đất ở trung tâm thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ

22:21 , 27/08/2026
Shopee ra mắt chuỗi giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá doanh thu mùa cao điểm

Shopee ra mắt chuỗi giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá doanh thu mùa cao điểm

21:00 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên