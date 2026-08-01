Viettel sắp nhận về gần 10.000 tỷ đồng tiền cổ tức

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel – Viettel Global (VGI) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/9/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả lên tới 33%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.300 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 15/10/2026.



Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền VGI dự kiến chi ra cho đợt cổ tức này vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viettel đang sở hữu hơn 99% vốn điều lệ VGI, đồng nghĩa phần lớn khoản cổ tức sẽ chảy về Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, khoảng 9.932 tỷ đồng tiền mặt.



Mức cổ tức lớn này được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh kỷ lục. Năm 2025, VGI đạt 44.271 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 56,3% – mức cao nhất từ trước đến nay.



Khoản cổ tức khoảng 10.000 tỷ đồng tương đương gần 89% lợi nhuận sau thuế năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang có khả năng tạo ra lượng tiền mặt đáng kể để phân phối cho cổ đông.



Đà tăng trưởng thậm chí còn được duy trì trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, VGI ghi nhận 26.178 tỷ đồng doanh thu, tăng 29,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.333 tỷ đồng, tăng gần 94%. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 đã vượt 92.500 tỷ đồng, tăng khoảng 11.000 tỷ đồng so với đầu năm.