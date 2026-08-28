Bầu Đức dùng bộ giống cà phê “cả thế giới thèm muốn” cho công ty sắp IPO

Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư trước khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị HGI cho biết, lợi nhuận năm 2026 dự kiến đạt hơn 1.800 tỷ đồng và năm 2027 dự kiến là 2.900 tỷ đồng. Với lợi nhuận gấp đôi vốn điều lệ, HGI có thể chia cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Lợi nhuận các năm sau đủ chia cổ tức tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư trồng mới, chăm sóc cây mỗi năm.

Theo ước tính của Công ty CP chứng khoán OCBS, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của HGI dựa trên việc tăng diện tích cây trồng đưa vào khai thác và năng suất thu hoạch sẽ tăng lên theo tuổi sinh học cây trồng.

Trong đó, chuối là loại cây tạo dòng tiền nền tảng với 2.360 ha, sầu riêng tạo tăng trưởng trung hạn với diện tích thu hoạch ổn định 1.100 ha từ 2027. Riêng cà phê mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn với diện tích thu hoạch từ 1.549 ha năm 2027 lên hơn 6.300 ha vào 2030, cao hơn cả diện tích chuối và sầu riêng cộng lại.

"Thu từ cà phê cũng sẽ cao hơn cả chuối và sầu riêng" - Ông Đức cho biết.

Bộ giống cà phê đặc biệt của bầu Đức

HGI bắt đầu trồng cà phê vào nửa cuối năm 2025 và đẩy mạnh trồng trong 6 tháng đầu năm 2026, với chi phí phát triển cà phê tăng từ 790 tỷ đồng lên 1.401 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Tổng diện cà phê đã trồng đạt 2.464 ha, trong đó dự kiến 1.549 ha cà phê bắt đầu khai thác vào cuối năm 2027.

Theo kế hoạch, đến năm 2028, tổng diện tích trồng cà phê của HGI là hơn 6.300 ha, tức chiếm khoảng ⅓ tổng diện tích 20.000 ha cà phê cả Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - công ty mẹ của HGI - dự kiến trồng.

Ông Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), đơn vị ký hợp tác phát triển cà phê với HAGL cho biết, các bộ giống cà phê mà Viện chuyển giao cho HGI là "bộ giống mà các nước trồng cà phê trên thế giới thèm muốn".

Giống cà phê vối (Robusta) của Việt Nam tạo năng suất cao, chất lượng tốt, được kiểm nghiệm trên thực tế nhiều năm. Với quy trình canh tác tốt, năng suất cà phê trung bình của Việt Nam đạt 3 tấn/ha - cao hơn Brazil là 1,7 tấn/ha và trung bình của thế giới là 0,8 tấn/ha.

Theo ông Hà, trong 20 năm qua, Viện đã đưa ra 21 tiến bộ kỹ thuật liên quan đến canh tác cà phê ở các khâu từ trồng mới, tái canh, quản lý phân bón, tưới nước, bảo vệ thực vật và kể cả thu hoạch, đảm bảo chế biến. Khi đã làm chủ công nghệ, năng suất cà phê rất cao, trồng 2 năm đã có trái bói và năm thứ 3 có sản lượng để kinh doanh.

"Lợi thế của HAGL là vùng trồng tại Lào đất mới, sức khỏe đất cao. Ít nhất trong vòng 20 năm tới không lo ngại suy thoái đất. Bên cạnh đó, các giải pháp bảo tồn che phủ đất, nông nghiệp tuần hoàn mà HAGL áp dụng sẽ giải quyết được vấn đề khi thâm canh quá độ đã như xảy ra ở các vùng trồng nhiều năm ở trong nước" – Ông Phan Việt Hà cho biết.

Đối với cà phê chè (Arabica), bà Đinh Thị Tú Anh, Trưởng bộ môn cây Công nghiệp WASI nhấn mạnh: "Chúng tôi khá tự hào về giống Arabica THA1, giống thuần chọn lọc giữa con lai TN1 từ Ethiopia và Catimor, chất lượng, năng suất cạnh tranh khá tốt và kháng được bệnh. Năng suất ở các công ty đã triển khai trồng ở Việt Nam là 5 tấn/ha nhưng với mật độ thâm canh của HAGL thì khả năng năng suất cao hơn mức khuyến cáo".

Điểm đặc biệt là cà phê Arabica chiếm phần lớn diện tích trồng cà phê của HGI nhờ thổ nhưỡng khí hậu vùng trồng tại Lào có độ cao từ 800 – 1.400 mét trở lên phù hợp với loại này.

Năm 2025, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới nhưng chủ yếu là Robusta (chiếm hơn 80%). Tỷ trọng Arabica còn thấp nhưng tăng trưởng về sản lượng xuất khẩu ở mức hai con số và tăng 100% về giá trị so với năm 2024. Đặc biệt, cà phê chế biến đã trở thành động lực tăng trưởng mới với giá trị 1,76 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024.

HAGL đầu tư mạnh vùng trồng Arabica

Trong xu thế đó, HAGL đã đầu tư mạnh vùng trồng Arabica và xây dựng chuỗi chế biến 5 tầng, riêng HGI đầu tư 2 nhà máy chế biến phục vụ vùng trồng của mình. Ông Nguyễn Thành Tài - chuyên gia từ Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) - cho biết, với một dự án quy mô lớn, nếu như vùng trồng là nền tảng thì chế biến sau thu hoạch là phần tạo ra giá trị cho dự án.

HAGL chọn chuỗi giá trị cà phê 5 tầng, bắt đầu từ canh tác, sơ chế, thương mại hóa, tinh chế để mở rộng biên lợi nhuận và cuối cùng là tái chế phụ phẩm giúp giảm chi phí.

Lựa chọn cây cà phê, HGI đã sử dụng vốn vay để đầu tư trồng mới từ giữa năm 2025. Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích CTCP Chứng khoán Kafi đánh giá, HGI sử dụng vốn vay phát triển vườn cây để đạt mục tiêu sớm bước vào giai đoạn tăng trưởng, bởi: "Nếu chậm một chu kỳ trồng là chậm hai năm thu hoạch, trong khi chi phí cơ hội của đất và hạ tầng đã đầu tư vẫn phát sinh".

Ông Phước nhận định, sau thời gian sử dụng vốn vay, thời điểm IPO HGI lúc này là đủ dữ liệu để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và nhìn về tiềm năng tăng trưởng trong các năm sau.

Với cơ cấu danh mục cây trồng gồm chuối, sầu riêng, cà phê, HGI cũng đầu tư nhà máy chế biến như cấp đông sầu riêng, chế biến ướt cà phê, chế biến phụ phẩm từ cà phê. Doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ có thể chủ động nâng cấp chuỗi giá trị, giảm phụ thuộc sản phẩm bán trái tươi, nguyên liệu thô. Điều này thường đi kèm kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp trong trung hạn nếu doanh nghiệp thành công.